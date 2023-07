Bản tin 8H: Con dấu thanh tra Sở sử dụng bản đồ Việt Nam thiếu ký hiệu Hoàng Sa, Trường Sa

TPO - Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn gửi cơ quan công an đề nghị cấp đổi con dấu của Thanh tra Sở theo đúng quy định sau khi phát hiện việc thiếu ký hiệu thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chiều 13/7, Sở Tài chính tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh xem xét, giải quyết về việc con dấu của Thanh tra Sở này được cấp không thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền nước ta khi sử dụng bản đồ Việt Nam. Cụ thể, con dấu mà Thanh tra Sở Tài chính tỉnh TT-Huế đang sử dụng hình tròn, giữa có hình bản đồ Việt Nam, giống mẫu của ngành thanh tra. Trong khi các đơn vị thanh tra khác sử dụng mẫu con dấu đều có ký hiệu thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, con dấu của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh TT-Huế lại thiếu phần thể hiện 2 quần đảo bên cạnh bản đồ Việt Nam. Được biết, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh TT-Huế được cấp đổi con dấu này vào năm 2021 (theo Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00021/2021/ĐKMCD ngày 25/1/2021).

Ngày 13/7, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định hủy 2 thông báo về việc thu hồi đất tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Lý do hủy là thực hiện theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội ngày 22/11/2016 về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Việc hủy các thông báo trước đó là để thực hiện các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của Thủ tướng, Quốc hội, Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về chủ trương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh và xã Vĩnh Hải.

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 24/2023 thay thế Thông tư 58/2020 về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đáng chú ý, thông tư mới cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký ô tô, xe máy tại nơi tạm trú thay vì chỉ đăng ký tại nơi thường trú như trước đây. Theo đó, tại Điều 3, Chương I của Thông tư nêu, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số ô tô. Việc này được đánh giá là tạo thuận lợi hơn cho người dân, sẽ không còn cảnh người dân mua xe tại nơi mình đang tạm trú rồi đi cả trăm km về nơi đăng ký thường trú để đăng ký xe.

Tối 13/7, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ việc 2 vợ chồng tử vong vào sáng nay tại xóm Giang 1, xã Phấn Mễ. Theo cơ quan công an, vào khoảng 6h30 cùng ngày, cháu T.V.H. (SN 2011) phát hiện bố mẹ đẻ là anh T.V.T. (SN 1986) và chị P.T.H. (SN 1991) nằm tử vong trên giường ở phòng ngủ. Khi có mặt tại hiện trường, công an phát hiện 1 đoạn dây điện màu vàng dài khoảng 5m, một đầu cắm ở ổ điện còn đầu kia buộc vào cánh tay phải của chị H. Ngoài ra, dưới nền nhà cạnh đuôi giường có 2 lọ thuốc trừ cỏ, trong đó 1 lọ đã sử dụng hết và 1 lọ chưa sử dụng. Công an cũng tìm thấy thư tuyệt mệnh của anh T.V.T, trong đó mong chôn cất hai vợ chồng cùng nhau. Được biết, T. bị khuyết tật nặng do những năm trước đi đánh cá bị điện giật hỏng một tay. Chị H. làm công nhân. Gần đây, hai vợ chồng anh T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 13/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.228 ca nhiễm. Cùng ngày, có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.226 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, cả nước đã tiêm hơn 266,5 triệu liều liều vắc-xin COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/7 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế vẫn còn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Khu vực Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 15/7, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và sẽ giảm dần ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối 14 đến ngày 15/7 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 40-70 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngày 13/7, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trước đó, ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Hoàng Khắc Lương, Trưởng phòng Cục Nghiệp vụ, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 13/7. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hữu Hợp đã trao quyết định bổ nhiệm cho đại tá Hoàng Khắc Lương. Đại tá Hoàng Khắc Lương, sinh năm 1977, quê TP. Vinh, Nghệ An. (XEM CHI TIẾT)