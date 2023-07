Bản tin 8H: Danh tính kẻ cầm kéo tấn công công an phường ở TP HCM

TPO - Trong cơn "ngáo đá", Nguyễn Đức An cầm kéo xông vào trụ sở Công an phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM, tấn công cán bộ công an trực ban.

Tối 15/7, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt được người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở Công an phường 15 tấn công một cán bộ công an trực ban. Đó là Nguyễn Đức An (SN 1981, ngụ phường 16, quận Gò Vấp). Tại cơ quan công an, An khai do nghe theo tiếng nói trong đầu sai khiến mang kéo đi đâm cán bộ công an. Theo công an, nguyên nhân của hành vi trên của là do An bị ảo giác ma tuý. An có 3 tiền án tiền sự về tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. An nghiện ma túy nặng, đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công, hiện đang bị nhiễm HIV. Sau khi tấn công cán bộ công an bất thành vào trưa cùng ngày, An lái xe tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng truy bắt. An chống trả dẫn đến bị té ngã. Lực lượng công an đưa An đến Bệnh viện quận Gò Vấp để xử lý vết thương và sau đó đưa về trụ sở công an quận để lấy lời khai.

Sáng 16/7, ông Võ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết cảng vụ đã tạm ngưng cấp phép hoạt động các tuyến tàu, phà cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại tạm ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới. Theo đại diện các hãng tàu, phà cao tốc, khi nhận được thông báo từ cảng vụ về việc tạm ngưng hoạt động do thời tiết xấu, hãng đã thông báo đến các đại lý và khách hàng trả lại tiền hoặc dời sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại. Hiện tại, do ảnh hưởng của bão số 1, gió trên biển Phú Quốc giật cấp 7, cấp 8. Quyết định trên được đưa ra để tránh thiệt hại về người.

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết trong thời gian từ 7 đến 13/7, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, phụ tải miền Bắc đã ghi nhận mức công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay là 465,9 triệu kWh và Pmax đạt 23.094 MW. So sánh số liệu này với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tiêu thụ trung bình ngày của miền Bắc là 104%, công suất đỉnh lớn nhất là 103%. Về phụ tải toàn quốc, sản lượng trung bình ngày đạt 920,7 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 39,9 triệu kWh; công suất cực đại trong tuần đạt 45.474 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay, cao hơn 1.723 MW so với tuần trước. Theo Cục Điều tiết Điện lực, mặc dù tình hình cấp điện được đảm bảo nhưng các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng điện tiếp tục nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Khoảng 16h ngày 15/7 tại bãi biển gần một resort ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận), nhóm du khách từ TP.HCM xuống tắm biển thì 7 du khách không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện vụ việc, lực lượng cứu hộ bờ biển phối hợp với người dân cứu vớt 7 người bị nạn, trong đó có 5 người được đưa vào bờ và sơ cứu kịp thời. 2 người còn lại là Đ.T.L.P (SN 1995) và V.T.H (SN 1994, cùng ngụ TP.HCM) nguy kịch. Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước cấp cứu. Hiện, 2 nạn nhân P. và H. đang được chăm sóc đặc biệt, hồi sức tích cực.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) Nguyễn Đình Duẩn, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh vừa ra công văn số 1032/UBND-PVH về việc tạm dừng không cho người dân, khách du lịch tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác nước ở thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh kể từ 15 giờ ngày 14/7. Lệnh cấm có hiệu lực đến khi khu vực này đảm bảo các điều kiện khai thác và cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/7, một nhóm du khách đã tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già. Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H (sinh năm 1999), quê ở tỉnh Phú Thọ do không biết bơi nên đã bị đuối nước. Nạn nhân đã tử vong lúc 18h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16-17/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ 18/7, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng dịu dần. Ngày 16/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và đêm khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 15/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh ngày cuối tuần. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.320 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.238 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là 266.531.903 liều.