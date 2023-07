Bản tin 8H: Điều chỉnh phân công thành viên Chính phủ làm việc với địa phương

TPO - Thủ tướng điều chỉnh phân công một số thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn trên địa bàn.

Ngày 17/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 853/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm việc với thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái được phân công làm việc với tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đảm trách.



Tối 17/7, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết đã xử lý xong sự cố mất điện tại trạm biến áp 110kV nằm trong KCN Biên Hòa 2, tái lập điện cho hơn 100 doanh nghiệp. Theo đó, cuối giờ chiều cùng ngày, cơn mưa lớn kèm giông lốc mạnh quét qua một số khu vực TP Biên Hòa. Gió mạnh cuốn bay mái tôn, khung nhà của Công ty TNHH Kho vận Mekong (KCN Biên Hòa 2) bay vào trạm biến áp 110kV gần đó. Vụ việc khiến 110 doanh nghiệp tại KCN Biên Hòa 2 mất điện, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận hành. Đến khoảng 21h, sự cố cơ bản được khắc phục xong và tái lập điện cho nhiều doanh nghiệp. Đại diện Điện lực Đồng Nai lập biên bản sự việc và đề nghị Công ty TNHH Kho vận Mekong tháo dỡ mái tôn và các hạng mục liên quan ngay bên hông tường Trạm biến áp 110 kV này.

Ngày 17/7, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho hay khoảng 19h cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự sang trọng ở khu vực cảng Chân Dê, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình. Nhiều nhân chứng cho biết vào thời điểm trên tầng tum (tầng cao nhất của tòa biệt thự) xuất hiện khói đen nghi ngút bốc ra từ bên trong. Phía dưới ngôi nhà đóng cửa, không có động tĩnh gì. Đến 20h13 đám cháy được dập tắt, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại trong căn biệt thự đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2023, công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng số người tham gia, chi trả, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, đồng thời để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT. Đã có 17,48 triệu người tham gia BHXH, tăng 662.000 người so với cùng kỳ năm 2022; 90,89 triệu người tham gia BHYT, tăng 4,35 triệu người so với cùng kỳ năm 2022; 14,29 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 495.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 6/2023, cả nước có khoảng 82,98 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, tăng 18,76 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2022 với số tiền giám định, thanh toán hơn 57 tỉ đồng.

Chiều 17/7, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết, UBND quận Đống Đa ra quyết định xử phạt hơn 13 triệu đồng đối với quán cơm bình dân gần cổng Bệnh viện Bạch Mai (số 2, ngõ 4, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Đây là quán cơm từng bị khách hàng tố "chặt chém" khách 160 nghìn đồng/suất cơm bình dân. Cơ quan chức năng xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Xuân Cường (sinh năm 1977, chủ kinh doanh quán cơm) về lỗi “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực” là 12,5 triệu đồng và lỗi “không niêm yết giá hàng hóa” là 750 nghìn đồng đồng. Chủ quán cơm đã nộp tiền phạt. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu chủ quán cơm phải niêm yết giá, không được "chặt chém" khách.

Ngày 17/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.397 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.254 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là hơn 266,5 triệu liều.

Ngày 17/7, Cục Hàng không Việt Nam có công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành hàng không về ứng phó với cơn bão số 1, dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối 18/7. Căn cứ theo các dự báo thời tiết, Cục Hàng không tạm dừng tiếp nhận máy bay đi/đến các sân bay khu vực phía Bắc trong ngày 18/7, cụ thể: Sân bay Nội Bài tạm đóng cửa từ 11h - 20h; sân bay Cát Bi và Vân Đồn tạm đóng cửa từ 9h - 19h. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị liên quan điều chỉnh lịch bay đi/đến các sân bay trên do ảnh hưởng của bão, đẩy lịch bay sớm hơn hoặc lùi giờ bay sau bão. Các hãng và sân bay trên cũng được yêu cầu di chuyển máy bay đang neo đậu tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi đi các sân bay khác không bị ảnh hưởng của bão.