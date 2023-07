Bản tin 8H: Thực hư clip 'Lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy đánh người'

TPO - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khẳng định lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không phải người trong clip xông vào nhà dân đánh người.

Ngày 18/7, mạng xã hội lan truyền clip "Trưởng phòng ma túy quận Tây Hồ lao vào nhà dân đánh người khi bị góp ý hát karaoke to". Theo clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h24 ngày 17/7. Trong clip, người bị đánh quay cận mặt một người đàn ông trung tuổi, mặc áo có cổ màu xanh. Đi cùng người đàn ông này có một nhóm khoảng 3-4 người khác. Ngoài người đàn ông mặc áo xanh, có thêm một người khác cùng đe dọa chủ nhà. Vụ việc dừng lại khi có 2 người phụ nữ đi cùng nhóm lao vào can ngăn. Khi được liên hệ để xác minh vụ việc, chỉ huy Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khẳng định Công an quận Tây Hồ không có cán bộ, chiến sĩ nào tham gia hay liên quan đến vụ việc trên. Các thông tin lan truyền trên mạng xã hội như đã nêu trên là không đúng.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng, đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ cần khoảng 738.500 tỷ đồng. Qua rà soát, dựa trên quy hoạch vùng, giai đoạn 2021 - 2025, khu vực này cần khoảng 342.000 tỷ (ngân sách Trung ương khoảng 60.800 tỷ đồng, ngân sách địa phương 29.700 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp Nhà nước 109.000 tỷ đồng, vốn huy động nhà đầu tư 142.500 tỷ đồng); giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu khoảng 396.500 tỷ đồng. Nguồn vốn này nhằm tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm, liên kết vùng.

Ngày 18/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng đã có thông tin cảnh báo đến người dân về tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội liên quan đến thủ tục làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp BHYT. Trước đó, BHXH Q. Hải Châu tiếp nhận phản ánh của ông T.D. (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) về việc bị mất tiền oan. Theo trình bày, ông Â. đã tham gia BHYT 5 năm liên tục và nhận được thông báo qua tin nhắn facebook là đủ tiêu chuẩn nhận 5 triệu đồng tiền trợ cấp. Đối tượng nhắn tin đề nghị ông Â. chuyển tạm ứng 6 triệu đồng để hỗ trợ viết “đơn xin trợ cấp bảo hiểm y tế”, hoàn thiện các thủ tục liên quan, xong sẽ được nhận lại tổng cộng 11 triệu đồng. Ông Â. làm theo nhưng khi đến BHXH Q. Hải Châu mới biết bị lừa. Theo BHXH TP Đà Nẵng, hiện nay không hề có chính sách giải quyết trợ cấp BHYT qua mạng xã hội hay qua người trung gian nào nào như trên.

Ngày 18/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 29 ca mắc COVID-19, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.426 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.265 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 266,5 triệu liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 19/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày và đêm 19/7, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 19-20/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 170 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Từ ngày 20-21/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tối 18/7, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết bước đầu tài xế điều khiển xe chở khách Trung Quốc khai với cơ quan công an khi xe lưu thông trên đèo Khánh Lê (đoạn Quốc lộ 27C đi qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), phanh bị hỏng, không làm chủ được tốc độ, mất lái và lật nghiêng bên lề đường. Trước đó, khoảng 15h20 cùng ngày, tại Km56+ 200 trên tuyến Quốc lộ 27C, xe khách biển số 29B-405.83, do ông Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, trú TP.HCM) điều khiển hướng Đà Lạt - Nha Trang (trên xe có tổng số 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc), bị lật. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ và 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 17 người bị thương, xe ô tô khách hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)

Rạng sáng ngày 19/7, một cửa hàng kinh doanh xe đạp, xe máy điện ở xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) bốc cháy làm 3 người trong gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương ở thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh). Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan ra nhà dân xung quanh liền kề. Theo cơ quan công an, vụ cháy làm 3 người chết là anh T.D.Q (SN 1985), chị N.T.H (SN 1990, vợ anh Q.), cháu T.N.L (SN 2016, con vợ chồng anh Q.). Ngoài ra, vụ việc làm cháy nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình. (XEM CHI TIẾT)