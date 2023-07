Bản tin 8H: Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và bổ sung nhân sự Hội đồng điều phối vùng.

Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 bổ nhiệm ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 855/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Cụ thể, bổ sung thành viên Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Bổ sung Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đối với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 20/7, tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) tổ chức lễ công bố thành lập Tiểu đoàn Đặc công bộ 33. Tiểu đoàn Đặc công bộ 33 thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 198, đóng quân tại địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tiểu đoàn được thành lập để thực hiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn đảm nhiệm. Lữ đoàn Đặc công bộ 198 được thành lập ngày 19/8/1974 tại xã Chư Ghé, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Năm 1994, Lữ đoàn về đứng chân trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ 3 bảo vệ cản trở xe cứu thương đón bệnh nhân, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước) đã thông tin chính thức về vụ việc. Theo Bệnh viện, khoảng 11h30 ngày 17/7, gia đình một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội của Bệnh viện có yêu cầu được chuyển về quê ở Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển viện, bảo vệ bệnh viện và tài xế xe cấp cứu bên ngoài xảy ra xung đột. Sau khi làm rõ, bệnh viện xác nhận tổ bảo vệ hành xử sai. Ban Giám Đốc Bệnh viện đã họp với lãnh đạo công ty bảo vệ và ra quyết định những nhân viên bảo vệ này không được tiếp tục làm việc trong bệnh viện, kể từ ngày 18/7. Đại diện Ban Giám Đốc Bệnh viện cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình người bệnh và tài xế xe cứu thương.

Thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, sản lượng điện phát ra từ thủy điện ở miền Bắc trong ngày 19/7 tiếp tục tăng khi cung cấp cho hệ thống điện tới 181 triệu kWh, tăng 51 triệu kWh so với ngày 18/7. Đây cũng là mức tăng cao nhất nếu so sánh theo ngày, tính từ đầu tháng 7 đến nay. Nguyên nhân là các hồ thủy điện ở miền Bắc đã có mực nước cách xa mực nước chết từ 10- 25m và luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành phát điện. Sáng 20/7, lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện miền Bắc tăng mạnh so với những ngày trước đó. Cụ thể, hồ Lai Châu: 862 m3/s; hồ Sơn La: 640 m3/s; hồ Hòa Bình: 2586 m3/s; hồ Thác Bà: 240 m3/s; hồ Tuyên Quang: 436 m3/s; hồ Bản Chát: 224 m3/s. Cục Điều tiết điện lực khẳng định, đến nay hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường, tình hình cung cấp điện trong những tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan.

Chiều 20/7, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) cho biết tại đây đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đến cấp cứu trong tình trạng suy gan cấp do ngộ độc nấm - loại nấm chứa độc tố amatoxin. Người nhà bệnh nhân cho biết ngày 10/7, bà B.T.H (ở Hà Giang) đi rừng hái nấm về nấu cho cả nhà ăn. Bữa cơm gồm có 5 người (3 người lớn và 2 trẻ nhỏ, là các cháu 3 tuổi và 5 tuổi). Khoảng 12 tiếng sau ăn, các thành viên xuất hiện đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi nên được nhập viện. Một cháu nhỏ bị ngộ độc nặng đã tử vong và một cháu nhẹ hơn được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Giang, 3 người lớn được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Đêm 19/7, 2 bệnh nhân tử vong. Người còn lại đang tiến triển tốt.

Ngày 20/7, nhận được tin báo của người dân, các cơ quan chức năng của TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tìm đến khu vườn của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu) xác minh vụ 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một nhà kho. Tại hiện trường, 2 phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ; người còn lại không bị xích, ngồi co ro trong góc nhà kho. Trên chân của 1 người bị xích có vết trầy. Theo lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc, 3 phụ nữ này ở độ tuổi từ 35-44 tuổi, lúc tỉnh lúc mê. Ông H. nói đây là 3 em gái cùng cha khác mẹ với ông, đều được Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Sau khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng yêu cầu ông H. viết bản cam kết chăm lo chu đáo và không được xích chân 3 phụ nữ nữa. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 20/7, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Hoàng cho biết tính đến ngày 31/3/2023, TAND hai cấp của Bình Dương chỉ có 259 biên chế. So với biên chế mới được phân bổ thì còn thiếu 39 biên chế, trong đó thiếu 36 thư ký. TAND hai cấp cấp đã giải quyết cho 7 công chức thôi việc theo nguyện vọng (gồm 4 thẩm phán, 3 thư ký). Cũng theo Chánh án TAND tỉnh Bình Dương, hiện nay còn một số nhân sự đang nộp đơn xin nghỉ nhưng chưa được giải quyết. Về lý do cán bộ xin nghỉ việc, lãnh đạo TAND tỉnh Bình Dương cho biết, có nhiều nguyên nhân, trong đó lý do chuyển công tác, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình. (XEM CHI TIẾT)