Bản tin Hình sự: Bị điều tra vì 'tham gia nhiệt tình' trong nhóm báo chốt đo nồng độ cồn

TPO - TIN NÓNG ngày 7/5: Xử lý hội nhóm báo chốt kiểm tra nồng độ cồn; Huy động hàng trăm người truy bắt nghi phạm giết vợ rồi trốn vào rừng; Hơn 120 kg ma tuý cất giấu dưới gầm xe từ Lào về Việt Nam; Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng...

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) phát hiện hội nhóm chat messenger trên Facebook “Taxi Lương Sơn” có hành vi báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Công an huyện Sơn Động tiến hành làm việc với V.V.P (SN 1984), L.V.T (SN 1988) cùng là quản trị viên và H.Đ.D (SN 1980, cả 3 trú tại huyện Sơn Động) là thành viên tham gia nhiệt tình của nhóm. Giữa năm 2023, nhiều thành viên trong nhóm tham gia báo chốt đo nồng cồn, địa điểm đang làm nhiệm vụ của CSGT nhằm mục đích tránh chốt, tránh bị xử lý vi phạm. Việc thông báo chốt trên nhóm được tiến hành dạng ghi âm, tin nhắn và hình ảnh.

Công an tỉnh Quảng Bình đã cử người phối hợp với dân bản, Bộ đội Biên phòng truy tìm nghi phạm giết người Trần Văn Thông (SN 1968, trú quán ở bản Chút Mút, xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ). Trước đó, sau khi đưa vợ là bà Hồ Thị M. vào rừng, Thông dùng dây siết cổ và gọi điện thoại về báo cho người thân biết là mình đã giết vợ vì ghen tuông, sau đó tắt máy bỏ trốn.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phá thành công Chuyên án A424p, bắt giữ 6 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma tuý bằng ô tô. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 121 kg ma tuý tổng hợp được nguỵ trang dưới gầm xe.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 bị can trong đường dây sản xuất, phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm mục đích đánh cắp tài khoản cá nhân, dữ liệu người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới. Trong đó, Đặng Đình Sơn (SN 1993) bị khởi tố về tội "Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác". 19 bị can khác bị khởi tố tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

UBND TP Long Khánh (Đồng Nai) đã chuyển vụ việc hàng trăm người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tới cơ quan điều tra Công an TP Long Khánh để điều tra làm rõ. Vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ là do ăn bánh mì xảy ra tại 1 hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Xuân Bình (TP Long Khánh). Tính đến ngày 6/5, tổng số người nhập viện khám và điều trị tại bệnh viện là 568 trường hợp, đang điều trị là 300 trường hợp; chuyển viện 11 trường hợp, 138 trường hợp đã được xuất viện, cấp toa điều trị tại nhà 119 trường hợp...

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố trực thuộc cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh. Trong văn bản, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị đang điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 để phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.V.K. (35 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức Nhà nước trên mạng xã hội, với số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, khi trang Facebook của Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đăng tin, ảnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, ông N.V.K. đã vào bình luận, trong đó có nhiều từ ngữ vu khống, xúc phạm đến uy tín của công an.

Đội QLTT số 4, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1 và Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện ô tô tải BKS 14C-358.95 dừng đỗ tại lề đường phía trước cổng Trường tiểu học Ninh Dương, chở 1.870 kg xúc xích, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được đóng trong các bao tải dứa màu xanh, trong tình trạng chảy nước có dấu hiệu hư hỏng. Lái xe khai nhận mua gom toàn bộ số xúc xích trên, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, đang tập kết để đưa vào trong nội địa tiêu thụ.