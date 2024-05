Xử phạt người bình luận xuyên tạc trên trang facebook của công an

TPO - Khi trang Facebook của Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đăng tin, ảnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, ông N.V.K. đã vào bình luận, trong đó có nhiều từ ngữ vu khống, xúc phạm đến uy tín của công an. Hành vi của ông K. bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.