Phó hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc bị xử phạt vì lăng mạ, bôi nhọ danh dự người khác

Cụ thể, ngày 22/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của công dân, về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” của bà Đào Thị Bích Thuỷ, Phó hiệu trưởng kiêm Chánh Văn phòng Đại học Kinh Bắc, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của công dân.

Tuy nhiên, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đào Thị Bích Thuỷ (SN 1958, ở Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ.

Liên quan đến Đại học Kinh Bắc, mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc sử dụng bằng giả của Học viện Tài chính.