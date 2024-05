Bản tin Hình sự: Diễn biến điều tra vụ bác sĩ phân xác người tình

TPO - TIN NÓNG ngày 6/5: Bác sĩ dùng dao mổ phân xác người tình bị khởi tố hai tội danh; Lái xe đầu kéo đâm vào nhà dân làm 8 người thương vong khai uống 10 chén rượu; Nghi án con trai phóng hỏa đốt nhà, hai mẹ con tử vong...

Khoảng 3h ngày 6/5, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ, sau đó là lửa cháy tại số nhà 1b/17, khu phố Kiều Đại, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Sau khi đám cháy được dập tắt, thì phát hiện bà H. (SN 1965) và con trai là anh G. (SN 1995) đã tử vong trong nhà. Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên cổ anh G. có vết cứa, máu chảy nhiều ở vùng cổ. Bước đầu nhận định anh G. có biểu hiện hoang tưởng nên phóng hỏa đốt nhà khiến bà H. chết ngạt, sau đó tự sát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu (Sơn La) bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hà (45 tuổi, trú tại tổ dân Phố Ngọc 2, phường Minh Trung, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Đây là tài xế xe đầu kéo gây tai nạn trên quốc lộ 6 trong đêm 5/5, khiến 8 người thương vong. Qua kiểm tra, tài xế Hà trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,5mg/L khí thở, trong cơ thể không có chất ma tuý. Theo lời khai của tài xế, trong khi ăn cơm tối, Hà có sử dụng rượu, khoảng 10 chén nhỏ. Đêm cùng ngày, tài xế điều khiển xe di chuyển hướng Hà Nội thì gây ra vụ tai nạn.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Giết người". Phúc là nghi phạm đã đâm chết anh C.M.H. (29 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên của quán karaoke trên đường số 11 (phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) vào tối 5/5. Nghi phạm khai sau khi đâm chết anh H. thì lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Đối tượng này đến nhà trọ của người quen ở phường Long Thạnh Mỹ, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 8km để lẩn trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) để điều tra về tội “Giết người" và "Cướp tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu của tội “Xâm phạm thi thể” đối với bị can này. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa - Đồng Nai, nữ nhân viên y tế hành nghề tự do). Sơn và chị N. đều đã có gia đình riêng nhưng cả hai có quan hệ tình cảm từ khoảng một năm trước. Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố ông Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco) cùng 6 người khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". CQĐT xác định, hành vi của các bị can dẫn đến thất thoát cho Resco tại thời điểm chuyển nhượng là 2 tỷ đồng đối với mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt; 1,7 tỷ đồng đối với mặt bằng 682 Hồng Bàng và 41,4 tỷ đồng đối với mặt bằng trung tâm thương mại Bình Đăng.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quách Hoài Thương (SN 1992, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) 15 năm tù chung cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”. Tháng 9/2022, Thương lên mạng xã hội, thấy cửa hàng T.V.H. rao bán điện thoại cũ giá 31 triệu đồng. Do tức giận bị hại H. là chủ cửa hàng từng mua 1 điện thoại của Thương với giá rẻ nhưng bán lại với giá cao nên đối tượng này nảy sinh ý định cướp tài sản của anh H.

Trong thời gian từ ngày 10 - 20/4, hai đối tượng Việt Anh (SN 1993) và Nguyễn Đức Long (SN 1988), cùng trú tại huyện Lạng Giang đã liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản là chuông đồng và tiền công đức tại các Đình, Đền, Chùa thuộc địa bàn các huyện Yên Thế, Lạng Giang và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tổng tài sản các đối tượng trộm cắp trị giá khoảng 30.000.000 đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định và vận động hai đối tượng đầu thú.