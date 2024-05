Bản tin Hình sự: Người đàn ông đánh con gái đến tử vong vì quấy khóc

TPO - TIN NÓNG ngày 4/5: Công an Bắc Giang điều tra thi thể đôi nam nữ nổi trên mặt hồ; Tạm giữ đối tượng sát hại con gái 9 tháng tuổi; Bắt hai nghi phạm trộm xe máy lẫn hàng hoá của shipper...

Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra, xác minh 2 thi thể nổi trên mặt hồ ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên). Trước đó, người dân phát hiện 2 tử thi (một nam, một nữ) chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ ở tổ dân phố My Điền 1 nên báo cho lực lượng công an. Cơ quan Công an xác định nam giới là L. V. D (SN 1998, trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) đang làm công nhân; nữ giới là H. T. V (SN 2001, trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Trần Lập Duy (29 tuổi, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Duy mua rượu về nhà uống một mình, đến khoảng 15h cùng ngày, cháu T. thức dậy thì Duy cho uống sữa và tắm nhưng cháu quấy khóc. Duy bực tức dùng tay tát vào mặt rồi tiếp tục đấm vào mặt cháu T. Sau đó, đối tượng thấy con gái sùi bọt mép nên gọi điện thoại báo cho người thân biết sự việc, đồng thời Duy rời khỏi nhà. Sau sự việc cháu T. tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển đã khởi tố vụ trộm két sắt nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc, và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý. Công an huyện này sẽ chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh khởi tố bị can, và xử lý theo thẩm quyền, do tổng giá trị tài sản vụ trộm trên 500 triệu đồng. Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi, cùng ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau).

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (37 tuổi) Nguyễn Đức Hoàng (31 tuổi, em ruột của Huy) và Hoàng Văn Quang (36 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Huy và Hoàng đã thực hiện hành vi trộm xe máy lẫn hàng hóa của shipper H.V.S. (34 tuổi, quê Vĩnh Long) trên đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) vào trưa 21/4.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, thời gian vừa qua, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng lừa đảo đã thành lập các nhóm chat (Group), giả danh là các "chuyên gia" để lừa dối nhà đầu tư tham gia vào các nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app để thu hút tiền đầu tư vào chứng khoán. Người phát ngôn của Bộ Công an, đã cung cấp thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư về việc các đối tượng giả mạo các công ty chứng khoán tên tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình (SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Bình lái ô tô BKS 88H - 028.42 trong tình trạng đã sử dụng rượu, bia. Khi đến cầu vượt Đồng Tâm xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe đạp là bà N.T (SN 1958, ở huyện Tam Dương). Sau khi xảy ra tai nạn, Bình đã đưa bà T vào Bệnh viện Lạc Việt cấp cứu, rồi tiếp tục lái xe về nhà. Bà T. sau đó tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng đã nói dối với người đàn ông tên A. là bản thân quen biết Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, có thể lo “chạy án” cho bà H. (mẹ ông A.)... Bằng thủ đoạn “nổ” quen biết rộng, từ tháng 12/2023 đến tháng 2, các đối tượng trên và một số đối tượng khác đã lợi dụng lòng tin, hứa hẹn có thể lo “chạy án” nhằm chiếm đoạt của ông A. hơn 1,3 tỷ đồng.