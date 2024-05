Bản tin Hình sự: Giả mạo công an đến nhà 'bạn gái' chụp ảnh, lừa tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 1/5: Người phụ nữ làm nghề Spa cầm đầu đường dây điều ‘chân dài’ ăn nhậu, bán dâm; Giả mạo công an đến nhà 'bạn gái' chụp ảnh, lừa tiền; Đang nằm võng tại nhà bị đối tượng lạ mặt chém tử vong...

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Bích Thùy (25 tuổi, trú phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Thuỳ đi ăn nhậu với một nhóm bạn và được 2 người đàn ông trong bàn nhờ gọi 2 gái bán dâm đến nhậu cùng, sau đó để mua dâm. Đối tượng ra giá tiền ngồi nhậu cùng mỗi cô gái là 1 triệu đồng, tiền mua dâm 3 triệu đồng/lần, qua đêm 6 triệu đồng. Số tiền này, Thuỳ sẽ cắt lại 1 triệu đồng tiền môi giới, còn lại đưa cho gái bán dâm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang làm nghề sửa chữa điện máy. Cuối năm 2022, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, Quang đã sử dụng app hẹn hò trên mạng xã hội để làm quen với nhiều phụ nữ, trong đó có chị N.T.N.H ở TP.Long Khánh (Đồng Nai). Đối tượng mặc trang phục công an rồi chụp hình gửi cho những người mà mình đang lừa gạt, thậm chí còn đến nhà chụp hình chung với chị H. để tạo lòng tin và chiếm đoạt số tiền hơn 240 triệu đồng của nạn nhân.

Ông N.T.T (61 tuổi, ngụ xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh) đang nằm võng ngủ tại nhà thì có một đối tượng lạ mặt đi vào, dùng dao chém ông T. nhiều nhát. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường và chém một cháu nhỏ cách đó khoảng 200m. Chiều cùng ngày, đối tượng này tiếp tục vào nhà bà Đ.T.T.H (31 tuổi) và chém bà này rồi bỏ trốn. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện nhưng ông T. đã tử vong.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với chủ tài khoản Facebook “Th.M” vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội với nội dung ‘5 người cầm súng bị bắt’ tại Đà Lạt.

Công an quận 8 (TPHCM) đang lập hồ sơ, xử lý đối với bà P.T.N.B. (30 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bà B. là người cầm dao xông vào trụ sở Công an phường 10 (quận 8) la hét với biểu hiện bất thường và tấn công làm 2 người bị thương. Công an phường 10 đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ bà B. và đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Tiến hành kiểm tra nhanh, bà B. dương tính với ma túy.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế, Công an quận Tây Hồ làm nhiệm vụ phát hiện ô tô BKS 30E-515.XX dừng đỗ tại khu vực vỉa hè trước cửa chung cư Lạc Hồng thuộc tổ 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên xe cất giấu 168 hộp pháo hoa nổ tự chế, có khối lượng là 124kg không rõ nguồn gốc. Ngay sau đó tài xế được làm rõ là Hoàng Hải B. (SN 1992), trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. B. khai nhận dán mác pháo của công ty hợp pháp vào pháo tự chế để qua mắt lực lượng chức năng.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phát hiện tài xế ô tô giường nằm vi phạm nồng độ cồn, chở quá hành khách. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế T.V.V (SN 1979, trú tại Thanh Hóa)- lái xe nhà xe K.O vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,099 mg/L khí thở. Ngoài ra, trên ô tô có 57 hành khách (quá 31 người so với quy định). Với 2 lỗi trên, tài xế V. và chủ phương tiện là Công ty TNHH vận tải và thương mại K.O sẽ bị xử phạt 53 triệu đồng.