Bản tin Hình sự: Người đàn ông giấu ma tuý trong quần lót từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 30/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trắng trợn trên đường phố Đà Nẵng. Điển hình, đêm 27/4, em Nguyễn Phan Trường Ph. (17 tuổi, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe máy khi đến gần đường Nguyễn Tất Thành thì bị hai đối tượng đi xe máy SH màu trắng chặn lại và dùng dao hù dọa. Đỉnh điểm, các đối tượng còn chém nhiều nhát vào người gây thương tích vùng tay, chân, vai, bụng em Ph...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Trâm (33 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Tân Bình) về tội "Cướp tài sản". Trâm tiếp cận, trò chuyện với những người phụ nữ ngồi một mình trong bệnh viện để tạo lòng tin và đưa họ uống ly nước có pha thuốc an thần. Lúc nạn nhân mê man, tê liệt ý chí, Trâm cướp tài sản và tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Quốc Việt (54 tuổi, xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Từ năm 2020 đến nay, Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.

Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1975, cùng trú huyện Phú Xuyên) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Hai đối tượng thu mua đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt tại xã Minh Tân, sau đó, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà tạm. Khi cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ, hai đối tượng không chấp hành, lăng mạ, chống đối cán bộ tại trụ sở UBND xã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Chương (SN 1995, trú huyện Gia Bình, Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Chương liên lạc qua Telegram để mua gần 2,4 gram ma túy đá từ đối tượng tên Hồng với giá 3 triệu đồng và cất giấu số ma tuý nói trên trong quần lót từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Phú Hùng và Hoàng Văn Trung, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông giữ tài sản gây ra những vụ trộm xe đạp đắt tiền... Công an phường Khương Mai (Hà Nội) đã thu hồi 4 chiếc xe đạp nhãn hiệu Giant, Cavanio, Trinx, Livaimez Comax và 1 chiếc xe máy là phương tiện các đối tượng đi gây án. Những chiếc xe đạp tang vật đều có giá trên 20 triệu đồng/chiếc.

Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định tạm giữ hình sự hai nghi phạm đột nhập nhà của phó bí thư thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) để trộm két sắt. Bên trong két chứa tài sản hơn 600 triệu đồng. Hai nghi phạm bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi), cùng ngụ ấp Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Phòng CSHS Công an TPHCM thông tin vụ 3 đối tượng tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rủ nhau cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự ở quận 12. Cả 3 đối tượng không có công ăn việc làm, lười lao động. Đối tượng tên Tiến là người đăng status rủ hai người khác Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TPHCM, Bình Dương...