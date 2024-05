Bản tin Hình sự: Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 2/5: Kẻ cướp giật vé số bị người dân tóm gọn vì nhặt chiếc dép đánh rơi; Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận; Thêm ba người tung tin giả 'Đà Lạt có biến' bị công an mời lên làm việc; Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ...

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Khánh (SN 1993, ở huyện Ân Thi, Hưng Yên) về tội “Tham ô tài sản”. Lợi dụng việc được phân công quản lý, chuyển tiền bán hàng của một công ty nên hai đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng tự làm giả các giấy nộp tiền vào tài khoản của giám đốc mở tại ngân hàng, nộp các chứng từ giả về công ty để không bị phát hiện. Theo cáo buộc, tổng số tiền công ty bị chiếm đoạt là hơn 1,52 tỷ đồng.Số tiền này, Vân Anh và Khánh dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Trong kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đầu thầu”, xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm tâm Công nghệ sinh học TPHCM) nhận hối lộ, với mục đích tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng gói thầu dự án 12 PTN, gây thiệt hại hơn 83 tỷ đồng ngân sách Nhà nước. Bị can Xô khai, sau khi nhận 14,4 tỷ đồng từ Công ty AIC, ông đã cho thuộc cấp và chi 1 tỷ đồng cho cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM vì "đã tạo điều kiện giúp đỡ thực hiện dự án".

Công an quận 4 (TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý đối với Châu Trí Hùng (40 tuổi, ngụ quận 5) về hành vi “Cướp giật tài sản”. Hùng thấy bà N.T.H. (ngụ quận 4) đi bộ bán vé số dạo trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 16, quận 4) nên áp sát giật 87 tờ vé số trên tay trái của người phụ nữ. Cú giật mạnh khiến bà H. té ngã về phía trước, đồng thời làm rơi vé số và điện thoại xuống đất. Cướp giật không thành, Hùng bỏ chạy được khoảng 5m thì quay trở lại nhặt chiếc dép vừa đánh rơi của mình thì bị người dân khống chế, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản số 1159/VPCQCSĐT-P3 gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 12 cá nhân phục vụ yêu cầu điều tra vụ án. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp sở ngành có liên quan rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch (không cho chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp) đối với tài sản, gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu của 12 cá nhân.

Ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại gói thầu số 25 - đấu thầu thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu. Dự án xây dựng Bệnh viện Vũng Tàu khởi công từ giữa năm 2017, có hai gói thầu chính là xây lắp và mua sắm trang thiết bị y tế. Sở Y tế được giao làm chủ đầu tư việc mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Vũng Tàu. Tổng kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế là hơn 460 tỷ đồng.

Công an Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mời 3 người cư ngụ tại TP Đà Lạt lên làm việc về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Những người bị mời đến cơ quan công an làm việc bao gồm T.A (ngụ phường 8), K.A (phường 6) và V.T (phường 9). V.T đã đưa ra thông tin cho rằng một nhóm người có thể sẽ tiến hành bạo động ở Đà Lạt bằng hình thức sử dụng bom xăng, do đó mọi người nên ở nhà, không tới nơi công cộng tập trung đông người; T.A đăng thông tin với nội dung có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử (phường 3, Đà Lạt)...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài. Với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ các công dân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan làm việc, nhưng thực chất là đưa 5 công dân này sang đặc khu kinh tế Bò Kẹo (Lào). Các nạn nhân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản, phải làm việc từ 13 đến 18 tiếng/ ngày.

Công an tỉnh Quảng Bình thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng liên quan đến bị can Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987, trú tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới). Thủy từng là nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và cùng với Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới) thường khoe quen thân với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh, có nhiều mối quan hệ, thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn… Thực chất các đối tượng tự “nổ” với mục đích lừa đảo.