‘Nổ’ quen giám đốc công an tỉnh để lừa hơn 1,3 tỷ tiền ‘chạy án’

TPO - Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can gồm: Nguyễn Văn Sáu (SN 1974, trú tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Đắc Minh (SN 1974, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Kim Trinh (SN 1977, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đình Khuynh (SN 1943, trú tại xã Tư Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết xã hội, anh A (bị hại của vụ án) được giới thiệu gặp đối tượng Nguyễn Văn Sáu có thể lo 'chạy án' cho mẹ đẻ (Bà H - mẹ anh A, năm 2023 bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại tỉnh Bắc Giang). Để tạo lòng tin, đối tượng Sáu đã nói dối với anh A bản thân quen biết Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, có thể lo “chạy án” cho bà H. Đồng thời, đối tượng Sáu cũng tìm kiếm những đối tượng khác để nhờ “chạy án” cho bà H. Thông qua Sáu giới thiệu, anh A gặp được các đối tượng Nguyễn Đắc Minh, Nguyễn Kim Trinh và Lê Đình Khuynh để nhờ “chạy án”. Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Nguyễn Đắc Minh nhiều lần nói dối gia đình anh A rằng mình có quan hệ với những người là tướng lĩnh thuộc Bộ Công an, bản thân đối tượng cũng tự xưng là Lãnh đạo Bộ Công an, yêu cầu gia đình bị hại chuyển tiền để “chạy án”. Đối tượng Minh cũng lựa chọn các địa điểm hẹn gặp gia đình bị hại nhằm tạo lòng tin như khu vực gần cổng Trại tạm giam Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trụ sở Bộ Công an. Thông qua vài lần gặp gỡ và qua một số người quen biết khác, anh A đã chuyển cho Nguyễn Đắc Minh tổng số 460 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Đắc Minh đã chuyển cho Nguyễn Kim Trinh 180 triệu đồng để nhờ “chạy án”, số còn lại, Minh để tiêu xài cá nhân. Nguyễn Kim Trinh cũng không “chạy án” như lời hứa mà tiêu xài hết số tiền trên. Trong vụ án này, đối tượng Lê Đình Khuynh tự nhận bản thân là Tổng Biên tập Báo Pháp luật đã nghỉ hưu, có con hiện đang giữ chức vụ quan trọng tại Cơ quan Trung ương. Đối tượng này hứa hẹn sẽ lo cho bà H được tại ngoại trong 1 đến 2 ngày tới với số tiền là 200 triệu đồng. Bằng thủ đoạn “nổ” quen biết rộng, từ tháng 12/2023 đến tháng 2, các đối tượng trên và một số đối tượng khác đã lợi dụng lòng tin, hứa hẹn có thể lo “chạy án” nhằm chiếm đoạt của anh A hơn 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 2 xe ô tô; hơn 169 triệu đồng; 12 điện thoại di động các loại cùng một số tài liệu giấy tờ có liên quan đến vụ án. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Nguyễn Thắng