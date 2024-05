Bản tin Hình sự: Nhóm người đập phá một nhà hàng bỏ lại hiện trường một số khẩu súng

TPO - TIN NÓNG ngày 3/5: Phó chánh án TAND huyện ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại trụ sở; Một nhà hàng lớn nghi bị nhóm người nước ngoài đến phá tan nát; Bắt kẻ hiếp dâm cụ bà 75 tuổi...

Ông Nguyễn Văn Quý-Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương lúc đang ở phòng làm việc với nhiều vết thương, song tình trạng ổn định. Nghi phạm tên Trần Văn Tuân (SN 1973, trú Long Hồ Hạ 2, phường Hương Hồ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), làm nghề lái xe. Tuân liên quan đến vụ tai nạn giao thông và TAND huyện Cam Lộ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” tuyên phạt 3 năm tù giam.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang truy xét nhóm đối tượng có hành vi dùng hung khí xông vào đập phá một nhà hàng trên địa bàn. Trước đó, hơn 10 người cầm hung khí đi bộ tới nhà hàng trên đường NA9 (khu dân cư Việt Sing, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tại đây, nhóm người này đập bể cửa kính nhà hàng rồi lao vào trong đập phá đồ đạc, xe máy, tạt sơn... Sau khi gây náo loạn, các đối tượng vứt lại một số khẩu súng, gậy gỗ, búa, xà beng... rồi bỏ chạy. Công an xác định toàn bộ số súng ở hiện trường đồ chơi.

Công an quận 7 (TPHCM) bắt tạm giam ông Đỗ Trọng Thắng (45 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Ông Thắng thấy chị N. đậu xe ô tô tại một bãi đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện (quận 7) nên dùng dao uy hiếp, buộc người phụ nữ phải đưa 100 triệu đồng. Do không có đủ tiền, chị N. chuyển khoản cho Thắng số tiền 10 triệu đồng. Nhận được tiền, Thắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi bị cướp, chị N. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tạm giữ hình sự Nguyễn Doãn Bảo (41 tuổi, trú xã An Dũng) để điều tra hành vi hiếp dâm. Bảo đến nhà một cụ bà 75 tuổi (trú cùng xã) để chơi. Lúc trò chuyện và quan sát thấy xung quanh không có ai nên đối tượng đã nhanh chóng khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm cụ bà ngay tại phòng ngủ mặc cho nạn nhân liên tục van xin. Khi nghe tiếng la hét thất thanh, người thân cụ bà chạy vào, lúc này Bảo mới dừng hành vi của mình lại và mặc quần áo rời khỏi hiện trường.

Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (39 tuổi) và Đặng Hoàng Lâm (37 tuổi cùng ngụ TP. Rạch Giá), để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, anh D.N. (ngụ TP. Rạch Giá) bị Hiểu, Lâm cùng 2 đối tượng khác gọi điện yêu cầu trả 250 triệu đồng đang nợ người phụ nữ tên H. Nhóm này đe dọa gặp N. sẽ đánh và đăng hình ảnh lên mạng xã hội nhằm làm mất uy tín. Đồng thời, Hiểu và Lâm yêu cầu anh N. trả phí 50 triệu đồng, sẽ để cho N. và bà H. tự giải quyết với nhau.

Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) bắt giữ đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ. Trước đó, Công an xã Vũ Bình nhận được tin báo của bà D. (SN 1968) về việc nghi Bùi Văn Khượp (SN 1956, trú tại địa phương) có hành vi phun thuốc diệt cỏ vào ruộng. Khi công an đến gặp, Khượp lấy lý do đi về nhà để khóa cửa nên thiếu tá Kín - Phó trưởng Công an xã và công an viên tên Chức đi theo sau. Về đến nhà, Khượp mở cửa và bất ngờ lấy dao nhọn (dạng dao phóng lợn tự chế) đâm vào vùng đùi phải của thiếu tá Kín, gây ra vết thương dài khoảng 10cm, sâu khoảng 15cm, làm đứt cơ và mạch máu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú (SN 1996, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác phát hiện Phú điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt ga nên đã dừng phương tiện kiểm tra, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Phú không chấp hành và có lời nói khiêu khích, lăng mạ, xúc phạm đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có hành động 2 lần nắm cổ áo của một thành viên tổ công tác.