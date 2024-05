Bản tin Hình sự: Nhân viên quán bar lột quần áo của khách quay video, đẩy ra đường

TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Truy tìm cô gái liên quan vụ án loạn luân ở 'Tịnh thất Bồng Lai'; Nhóm nhân viên nhà hàng lột quần áo của khách để cưỡng đoạt tiền; Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng dao cướp đôi dép 'xịn' của học sinh...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Hùng (hay "Hùng Cường"), Lê Ngô Vĩnh Phát (hay "Gà"), Võ Văn An, Hồ Công Vũ, Trần Đình Hậu, Nguyễn Văn Thiều, Lê Nguyễn Tấn Sinh để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Từ tháng 4/2022 đến tháng 4/2023, Hùng đến địa bàn huyện Chư Sê và huyện Chư Prông gặp chủ các bãi khai thác đá nhỏ lẻ và tự phát (các bãi khai thác đá trái phép), tự xưng là nhà báo của một tạp chí "khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai" để "bảo kê" và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng của nhiều người.

Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc , cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Vũ Đức Anh (SN 2008, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Dương Trung Kiên (SN 2008, trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Nhóm thanh thiếu niên trên đã chặn đánh, dùng dao đe dọa, đánh đập và cướp đi một đôi dép trị giá 650.000 đồng của cháu Phùng Xuân Đ. (sinh năm 2010, trú phường Hội Hợp).

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành khách bán quán cà phê, Vũ Anh Đức (SN 2000, trú tại phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra xô xát với anh C. (SN 1992, trú tại tỉnh Hòa Bình) là quản lý quán cà phê kế bên. Hai bên mang theo hung khí lao vào đánh nhau. Khi anh C. bỏ chạy và vấp ngã, Đức dùng "dao mèo" chém vào sườn và ngực nạn nhân dẫn đến thương tích nặng. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu với tỷ lệ tổn hại sức khoẻ 99%, hiện đang hôn mê.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Trước đó, bà T. (SN 1954, ngụ thị xã Hoà Thành) đang ở nhà thì hai đối tượng đến yêu cầu đưa xe máy của gia đình để trừ nợ, do con trai bà T. nợ tiền. Trong lúc cãi vã, các đối tượng dùng khúc gỗ đánh vào đầu anh H. dẫn đến thương tích và tử vong.

Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lên (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lên là thủ phạm đã đột nhập, gây ra hàng loạt vụ trộm tại các căn biệt thự ở TP Sa Đéc. Đối tượng khai nhận đã đặt mua trên mạng bộ quân phục CAND, còng số 8. Ban ngày đối tượng mặc quân phục CAND rồi rảo quanh các khu dân cư, biệt thự vắng người để khảo sát và chờ đến tối mới gây án.

Cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, tên Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 25/4/1993, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), có cha là ông Lê Tùng Vân và mẹ là bà Lê Thu Vân. Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai". Người này hiện nay không rõ đang ở đâu. Cơ quan chức năng cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng huyện Thống Nhất vẫn đang tìm kiếm bé trai T.M.P. (8 tuổi, ngụ xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) không về nhà sau khi đi chơi từ ngày 3/5. Người nhà bé P. cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi bé P. bị rơi xuống giếng nước quanh khu vực xã Xuân Thiện, người dân địa phương đã báo cho lực lượng chức năng, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, vị khách 53 tuổi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng Nari Bar và không đồng ý thanh toán hóa đơn có thức ăn, đồ uống được sử dụng nhiều bất thường, nhóm nhân viên nhà hàng uy hiếp, lột quần áo để quay phim và đẩy nạn nhân ra đường để buộc trả tiền.