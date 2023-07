Bản tin 8H: Thông tin mới nhất vụ chuột ‘chễm chệ‘ trên túi bún tại Hà Nội

TPO - Chính quyền phường Phương Mai đã yêu cầu chủ quán tạm dừng kinh doanh, đề xuất xử phạt hành chính sau sự việc chuột "chễm chệ" trên túi bún.

Ngày 21/7, BHXH Việt Nam cho biết, ngành BHXH đã rất quyết liệt cùng với Bộ Y tế triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Đến nay, đã có 12.504 cơ sở khám chữa bệnh BHYT sử dụng căn cước công dân gắn chip, chiếm tỷ lệ 97,6% với 31 triệu lượt sử dụng, tra cứu được tích hợp trên ứng dụng VneID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Theo đó, trước đây, khi công dân khám chữa bệnh, phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân, cán bộ y tế phải tiếp nhận và kiểm tra. Đến nay, chỉ cần căn cước công dân gắn chip để làm thủ tục khám chữa bệnh (đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian cho công dân và cán bộ y tế). Cơ quan BHXH tiết kiệm chi phí in ấn thẻ BHYT. Ngoài lợi ích như công tác khám chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH xác định xác thực căn cước công dân thật, giả; xác định danh tính công dân; Phát hiện, hạn chế trục lợi, gian lận, giả mạo giấy tờ để trục lợi.

Chiều 21/7, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, phường này đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh thông tin video “chuột bò trên túi bún”. Đoàn kiểm tra xác định đây là quán ăn vỉa hè trong khu dân cư ngõ 4 phố Phương Mai, chuyên kinh doanh bún mọc, bún chân giò. Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Ngọc B. Bà B. thừa nhận do tập trung chuẩn bị các suất ăn cho khách nên không nhìn thấy con chuột trên túi bún ở phía sau lưng. Chủ tịch UBND phường Phương Mai khẳng định sự việc trên vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm trong kinh doanh và đã lập biên bản, đề xuất xử phạt đối với bà B. Hiện tại, phường Phương Mai đã yêu cầu chủ quán tạm dừng kinh doanh, đồng thời tổng vệ sinh, làm sạch toàn bộ khu vực và dụng cụ bán hàng.

Khoảng 14h chiều 20/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, Tổ công tác Công an huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện vụ tai nạn tự gây xảy ra tại Km81+100 tỉnh lộ 330 thuộc thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Người điều khiển phương tiện là Chu Văn Hoạt (SN 1988, trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Sau khi phát hiện Hoạt bị tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước bên đường, tổ công tác liên hệ với Trạm Y tế xã Nam Sơn đến băng bó vết thương, dùng xe cứu thương đưa Hoạt đến Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ để sơ cứu ban đầu. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chu Văn Hoạt khai nhận mình trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS 14-N1 115.67 trên địa bàn xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Trong lúc bỏ chạy, Hoạt tự gây tai nạn ở đoạn đường xã Nam Sơn.

Ngày 22/7, nhiệt độ tại miền Bắc đồng loạt tăng nhanh, chạm ngưỡng 32-34 độ C, tăng 2-4 độ C so với một ngày trước. Khu vực giảm mưa, hửng nắng, mưa dông có thể xuất hiện vào sáng sớm nhưng lượng không đáng kể. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, mưa dông còn duy trì ở Bắc Trung Bộ với lượng phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Đến chiều tối, vùng mưa mở rộng ra khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong hai ngày 22-23/7. Tổng lượng mưa lên tới 50-100mm, có nơi trên 180mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm, người dân đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở vùng núi.

Ngày 21/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 36 ca mắc COVID-19, tăng so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.558 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 6 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.289 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, tăng 1 ca so với hôm trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm là 266.531.903 liều.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 879/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Trước đó, tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thay cho ông Trần Tiến Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/7, Chính phủ ban hành nghị định số 49/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, từ ngày 5/9, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 thì mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. (XEM CHI TIẾT)