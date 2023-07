Bản tin 8H: Phạm nhân trộm xe máy của cán bộ trại giam thoát ra ngoài

TPO - Lợi dụng sơ hở trong quá trình cải tạo, một phạm nhân đang chấp hành án tù đã trộm xe máy của cán bộ rồi thoát ra ngoài. Phạm nhân hiện đã bị bắt lại.

Chiều 22/7, Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam, bàn giao cho cơ quan chức năng. Theo đó, phạm nhân bị bắt giữ là Lê Thanh Giàu (SN 1969, quê Kiên Giang, ngụ phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), đang chấp hành án phạt 12 năm tù tại Trại giam An Phước (thuộc Cục C10 – Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giàu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào ngày 22/7. Khoảng 13h30 cùng ngày, Đội phòng chống tội phạm và Công an phường An Phú phát hiện phạm nhân này đang chạy xe máy gần nơi cư trú. Đối tượng bị khống chế đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Thanh Giàu khai nhận vào sáng nay đã lấy trộm xe máy của một cán bộ trại giam rồi thoát ra ngoài; trong lúc về thăm gia đình thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 22/7, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, đơn vị này đã trình báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đường tỉnh 770B lên UBND tỉnh Đồng Nai. Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 770B với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng có chiều dài gần 43km, rộng 60m, có 8 làn xe. Dự án có điểm đầu giao với đường tỉnh 763 thuộc huyện Định Quán và điểm cuối kết nối quốc lộ 51, huyện Long Thành. Dự kiến trong quý 1/2024, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ khởi công dự án. Đây là đường kết nối các huyện phía Đông bắc của tỉnh với sân bay Long Thành.

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (Công ty PMC) về thực hiện nộp lại tiền ngân sách Nhà nước theo kết luận Kiểm toán Nhà nước đối với dự án BT Xây dựng đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận dự án đường dẫn kết nối cầu Phú Mỹ do Công ty PMC làm nhà đầu tư có một số sai phạm, buộc phải nộp lại tiền chi sai quy định là hơn 355 tỉ đồng. Đến tháng 6/2023, Công ty PMC chỉ nộp được 12,7 tỉ đồng, còn nợ đến 342,7 tỉ đồng. Để sớm thu hồi số tiền trên, TP HCM đã thực hiện nhiều giải pháp. Tuy nhiên, Công ty PMC đang nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Cục Thuế TP HCM đã thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn.

Chiều 22/7, bà Bùi Thị Hằng Nga, Chủ tịch UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, UBND phường Phương Mai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm đối với bà Nguyễn Thị Ngọc B. (SN 1957), chủ quán bún trong video “chuột bò trên túi bún”. Tổng mức xử phạt bà B. là 2.250.000 đồng về các hành vi: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Trước đó, ngày 19/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một con chuột bò lên túi bún trong khi chủ quán đang làm bún cho khách ngay bên cạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/7, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục đón nắng nóng, oi bức với nền nhiệt nhiều nơi ở mức 36-37 độ C. Một số nơi, mưa rào và dông có khả năng xảy ra trong tối và đêm 23/7, riêng Hà Nội không mưa. Từ ngày 23 đến đêm 24/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, trong ngày và đêm 23/7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Ngày 22/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 41 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.599 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.299 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân khu 9 và Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, tại Quyết định số 880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Tại Quyết định số 881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Phạm Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Hai quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 21/7.