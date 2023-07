Bản tin 8H: Đắk Nông công khai danh sách văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

TPO - Sở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Nông vừa phát đi văn bản hướng dẫn cách thức tra cứu, theo dõi danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp thường xuyên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24/7, ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa phát đi văn bản hướng dẫn cách thức tra cứu, theo dõi danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp thường xuyên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Văn bản được gửi đến văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan ban Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ cùng các sở, ban, ngành, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đính kèm văn bản là link danh sách phóng viên và mã QR Code để mọi người dễ dàng tra cứu thông tin. Theo ông Thắng, việc công khai này nhằm hỗ trợ tối đa cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đồng thời ngăn ngừa việc mạo, lợi dụng danh nghĩa phóng viên, nhà báo để hoạt động trái pháp luật.

Chiều 24/7, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế xe khách nhà xe Thành Bưởi và phương tiện trong vụ tai nạn trên quốc lộ 20. Theo cơ quan chức năng, điều tra ban đầu xác định tài xế xe khách Thành Bưởi vượt trái, lấn qua làn xe chiều ngược lại gây tai nạn với xe máy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 23/7, xe khách giường nằm biển số 51B-295.47 đâm trực diện vào xe máy biển số 60B4-324.61 đang di chuyển theo hướng ngược lại trên quốc lộ 20, khu vực thuộc địa bàn xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất). Vụ tai nạn đã khiến 2 anh em ruột tên N.K.H và N.V.Đ (cùng ngụ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) chở nhau trên xe máy tử vong.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 25-26/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, nơi trên 37 độ. Ngày 26/7, Bắc Trung Bộ nắng nóng, nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến 27/7, Bắc Trung Bộ khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Từ đêm 27/7-3/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, ngày 25-26/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Ngày 24/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.681 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.304 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.

Ngày 24/7, đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá 32 chiếc xe máy đã qua sử dụng, là tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Giá khởi điểm 32 chiếc xe máy cũ là 68,3 triệu đồng. Mỗi bước giá khi đấu là 500.000 đồng, còn tiền đặt trước là 10 triệu đồng. Theo đại diện công ty, phiên đấu giá có 123 người từ nhiều nơi đến tham gia. Điều bất ngờ là vòng cuối cùng có người ở Thừa Thiên – Huế trả mức giá 6,8 tỷ đồng. Đơn vị nhận đấu giá nhận định mức giá trên là quá cao so với giá trị thực tế. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/7, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu) đã có báo cáo nêu nguyên nhân tạm ngưng hoạt động. Theo báo cáo, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu) cho biết, hơn 4 năm qua, cán bộ, viên chức của trung tâm không nhận được tiền lương và bất cứ khoản tiền trợ cấp nào. Trung tâm cũng nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho viên chức gần 3 năm, tạo ra tâm lý chán nản. Hiện nay, đa số cán bộ, viên chức của trung tâm đã ra ngoài tìm việc làm mới, chỉ có 3 viên chức có tâm huyết cống hiến. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/7, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, bằng hình thức cảnh cáo. Theo UBKT Tỉnh ủy, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2019) và Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2021), ông Nguyễn Vĩnh Thạnh bị kết luận đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thu hồi, quản lý nhà, đất và yêu cầu người dân tháo dỡ công trình xây dựng trên đất để bàn giao cho Nhà nước quản lý. Ông Thạnh cũng không xin ý kiến UBND thị xã Ninh Hòa trước khi ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư, trong đó bố trí một lô đất tái định cư không đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)