Bản tin 8H: Quảng Ngãi có người bấm được biển số 'ngũ quý' 8

TPO - Một thợ sửa xe ở Quảng Ngãi bấm được biển số "ngũ quý" 8 cho chiếc Honda SH vừa mua. Người này sẵn sàng bán lại xe nếu được trả mức giá hợp lý.

Chiều 25/7, Đội CSGT Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận một xe máy hiệu Honda SH có biển số 76C1 - 888.88 được bấm biển số tại đơn vị trong sáng cùng ngày. Người bấm được biển số siêu đẹp trên là anh Võ Duy Tính (28 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn), làm nghề sửa chữa xe máy. Qua trao đổi, anh Tính cho biết sau khi mua xe máy Honda SH với giá hơn 70 triệu đồng, sáng 25/7, anh mang đến Công an huyện Bình Sơn để làm thủ tục đăng ký và bất ngờ bấm trúng biển số ngũ quý 76C1 - 888.88 cho chiếc xe của mình. Anh Tính nói thêm nếu có ai đó mua lại chiếc xe với giá cả hợp lý, anh sẵn sàng bán để mua lại xe khác.

Chiều 25/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, tại một chung cư trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi nhảy lầu. Khoảng 15h20 chiều cùng ngày tại chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, người dân phát hiện cô gái trèo qua lan can khu vực tầng 5 đã báo cho bảo vệ chung cư và cơ quan công an. Sau đó, đệm hơi được trải ngay dưới sảnh chung cư, đồng thời cơ quan chức năng cử người tới khu vực căn hộ nơi xảy ra sự việc để hỗ trợ. Nhờ vậy, cô gái tiếp đất an toàn, không ảnh hưởng tính mạng. Thông tin ban đầu, cô gái đến nhà người bạn đang thuê và sinh sống ở tầng 5 khu chung cư ở phường Tây Mỗ chơi. Do phát hiện bị bệnh hiểm nghèo và tâm lý bất ổn, cô gái có hành vi thiếu kiểm soát.

Ngày 25/7, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, tính đến thời hiện tại, cơ quan chức năng đã phê duyệt gần 45 tỷ đồng hỗ trợ tạm cư cho hơn 2.300 trường hợp nhường đất cho dự án thi công sân bay Long Thành. Theo đó, chính quyền địa phương đã giải ngân hơn 41 tỷ đồng cho hơn 2.100 trường hợp. Còn gần 200 trường hợp còn lại cơ quan địa phương đã thông báo, nhưng người dân chưa đến nhận. Cụ thể, mỗi hộ được hỗ trợ 5 tháng tiền thuê nhà, mỗi tháng 4 triệu đồng. Với điều kiện là hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án và được xét tái định cư nhưng chưa hoàn thành xây dựng nhà ở tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Mục đích việc hỗ trợ tiền tạm cư là giúp các hộ dân có tiền trang trải chi phí thuê nhà trong thời gian chuyển đến nơi ở mới cũng như chờ hoàn thành việc xây nhà tại khu tái định cư.

Ngày 25/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam với tên miền là "dichvucongbaohiemxahoi.com". Trang web này có tên miền và giao diện gần giống với Cổng dịch vụ công ngành BHXH tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Theo BHXH Việt Nam, trang web giả mạo hiện đang sử dụng địa chỉ IP nước ngoài và nguy hiểm hơn là trên trang web này có nội dung tự công nhận đây là trang web của BHXH Việt Nam và đặc điểm nhận diện như: logo, giao diện các chức năng… có sự tương đồng lớn với trang web chính thức của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam khuyến cáo trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người lao động có thể báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo cho cơ quan BHXH trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

6 tháng đầu năm 2023, qua quá trình tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP. HCM đã phát hiện và lập biên bản 3 thí sinh sử dụng công nghệ cao là điện thoại thông minh, thiết bị ghi âm, ghi hình để can thiệp vào thi sát hạch giấy phép lái xe. Cả 3 vụ việc gian lận đều được phát hiện tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường CĐ Giao thông vận tải TP. HCM (số 8, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Sở GTVT TP.HCM đã chỉ đạo Thanh tra sở xử lý vi phạm của các thí sinh với mức từ 3- 5 triệu đồng. Đối với Trường CĐ GTVT TP, UBND TP chỉ đạo đơn vị này tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu trong quá trình đào tạo, huấn luyện theo quy định...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Dự báo, từ ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 28/7, sau đó có xu hướng dịu dần.

Ngày 25/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.708 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.308 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.532.582 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều; tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều; tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều.