Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng trao quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

TPO - Theo quyết định của Chủ tịch nước, Trung tá Đặng Quốc Tuấn được triển khai đến Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) làm nhiệm vụ sỹ quan tham mưu tác chiến.

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Theo quyết định, Trung tá Đặng Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ và Tiếng Việt, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ (Trường Sỹ quan Chính trị), được triển khai đến Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) làm nhiệm vụ sỹ quan tham mưu tác chiến. Đến nay, Việt Nam đã cử 600 lượt cán bộ, nhân viên (trong đó có 596 cán bộ quân đội và 4 cán bộ công an) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 3 phái bộ (thuộc khu vực Abyei, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan), tại Trụ sở Liên hợp quốc và một phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu.

Chiều 27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Theo Quyết định số 168/QĐ-BQP ngày 5/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, ông Trần Đại Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 và Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Tại Hội nghị, Đại tá Trần Đại Thắng và Đại tá Nguyễn Hoài Nam ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn thống nhất quy mô và tiến độ thực hiện dự án Vành đai 4 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 35km được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng; hơn 7.800 tỷ đồng là tiền giải phóng mặt bằng, còn lại là chi phí xây dựng. Dự án sẽ được UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023. Dự kiến, các thủ tục chuẩn bị dự án sẽ hoàn thành cuối năm nay. Việc thẩm định, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ thực hiện trong quý III/2024. Công tác bồi thường, tái định cư và xây một số công trình phụ trợ xong vào quý II/2025. Hạng mục chính sẽ thi công trong hai năm tiếp theo và đưa dự án vào khai thác quý I/2028.

Ngày 27/7, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về công tác phối hợp với Bộ Y tế nhằm thực hiện hiệu quả, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả trên 100.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có gần 83 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú. Số tiền giám định, thanh toán trên 57.000 tỷ đồng. Nhiều trường hợp đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT lên đến hàng tỷ đồng.

Chiều 27/7, Bộ Y tế đã tiếp nhận 72.300 liều vắc xin DPT-VGB-Hib (vắc xin 5 trong 1) ủng hộ chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em nghèo miền núi phía Bắc. Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, ngoài 72.300 liều vắc xin Bộ Y tế đã tiếp nhận, còn 185.700 liều vắc xin 5 trong 1 do WHO và UNICEF tặng Việt Nam đã về đến Hà Nội hôm nay. Số vắc xin này sẽ được kiểm định, sau đó phân bổ cho các địa phương để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 28/7, nắng nóng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá dịu dần, còn xảy ra nắng nóng cục bộ. Từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần. Từ đêm 27/7 đến đêm 28/7, Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 29/7, mưa lớn trên Bắc Bộ giảm dần.

Ngày 27/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 24 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.752 ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.318 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.532.582 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều; tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều; tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều.