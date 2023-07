Bản tin 8H: Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

TPO - Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Chiều 28/7, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng. Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao đã lấy phiếu tín nhiệm với 5 Phó Chánh án gồm các ông: Nguyễn Trí Tuệ (Phó Chánh án thường trực), Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Thăng (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương) và Phạm Quốc Hưng. Kết quả được công bố tại hội nghị cho thấy, các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đều đạt được số phiếu tín nhiệm rất cao. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gồm Phó Viện trưởng thường trực Nguyễn Huy Tiến, các Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Duy Giảng, Nguyễn Quang Dũng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương Tạ Quang Khải.

Ngày 29/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho biết khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến ngày 2/9/2025), dự báo nhân sự phục vụ tại sân bay cần khoảng gần 14.000 lao động. Trong đó, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ khoảng 5.800 người (tỷ lệ 42%); trình độ cao đẳng, trung cấp: 2.250 người (tỷ lệ 16%); trình độ sơ cấp và lao động phổ thông: 5.700 người (tỷ lệ 42%). Chia theo lĩnh vực, nghề thì lĩnh vực cảng vụ hàng không tỷ lệ 1,4%, lĩnh vực Cảng hàng không tỷ lệ 21%, lĩnh vực quản lý bay tỷ lệ 6%, lĩnh vực vận tải hàng không tỷ lệ 6%, lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không tỷ lệ 62%...

Chiều ngày 29/7, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây (tỉnh Lào Cai) đã mở cửa xả đáy tháo cạn hồ thủy điện Nậm Xây Luông 4-5 để tìm kiếm cháu G.T.N. (14 tuổi, bị khiếm thị). Sáng cùng ngày, trên đường cùng bố là ông G.A.P. (trú xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đi làm nương, khi qua suối Nậm Xây, cháu G.T.N. trượt chân xuống suối sâu và bị nước cuốn mất tích. Lực lượng cứu hộ gồm gần 100 người tìm kiếm N. nhưng không hiệu quả. Sau đó, UBND huyện Văn Bàn đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Xây mở cửa xả đáy hồ thủy điện của Nhà máy thủy điện Nậm Xây Luông 4-5 để hỗ trợ lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân. Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể cháu G.T.N. dưới lòng hồ.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,45% (khu vực thành thị tăng 0,34%; khu vực nông thôn tăng 0,58%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 0,12%. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 7/2023 tăng 2,06%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. Bình quân 7 tháng năm 2023, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,65%. Giá lương thực, thực phẩm và giá điện sinh hoạt tăng là những nguyên nhân chính làm CPI tăng.

Ngày 29/7, Bộ Y tế cho biết cả nước chỉ ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, giảm hơn 4 lần so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.798 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.330 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm là hơn 266,5 triệu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ có mưa to. Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo từ nay đến 3/8, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)