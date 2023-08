Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

TPO - Ông Đinh Quang Tuấn vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngày 1/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Quang Tuấn - Thạc sĩ Quản lý Đô thị và công trình, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Cục Hàng không vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan để triển khai chính thức việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (tài khoản VNeID) đối với hành khách đi máy bay. Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 2/8, Cục Hàng không Việt Nam chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa tại tất cả sân bay trên cả nước. Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai áp dụng việc sử dụng VNeID đối với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa. Trước mắt, Cục Hàng không đề nghị các đơn vị kiểm tra tài khoản VNeID của hành khách theo hình thức trực quan (kiểm tra bằng mắt) kết hợp quét mã QR khi cần.

Chiều 1/8, Thanh tra TP.HCM tổ chức chương trình bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập đợt 2, năm 2023. Theo kết quả bốc thăm, 168 cán bộ thuộc 10 cơ quan, đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đợt 2, năm 2023. Ông Trịnh Minh Vương - Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng (Thanh tra TP.HCM) - cho biết người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền trước đó. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 7 (từ ngày 15/6 đến 14/7), toàn quốc xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người và làm bị thương 646 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 103 vụ (12,05%), tăng 73 người chết (14,9%), tăng 71 người bị thương (12,35%). Trong đó, đường bộ xảy ra 952 vụ, làm chết 558 người, bị thương 646 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 118 vụ (14,15%), tăng 83 người chết (17,47%), tăng 75 người bị thương (13,13%). Tính chung 7 tháng năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023), toàn quốc xảy ra 5.928 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.428 người, bị thương 4.117 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 659 vụ (10%), giảm 411 người chết (10,71%), giảm 143 người bị thương (3,36%).

Ngày 1/8, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tại Lễ công bố, ông Lê Duy Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ của HĐTV EVNCPC đối với ông Lê Hữu Danh - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNCPC từ ngày 01/8/2023, thời gian giữ chức vụ là 05 năm; đồng thời, giao ông Lê Hữu Danh kiêm nhiệm chức danh Giám đốc CPSC từ ngày 01/8/2023 cho đến khi kiện toàn chức danh giám đốc CPSC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (2/8) đến ngày 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120 mm, có nơi trên 200 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngày 2/8, Hà Tĩnh đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, mưa dông tập trung vào chiều và đêm.

Ngày 1/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 43 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.883 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.335 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, tăng so với ngày trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là hơn 266,5 triệu liều. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn khuyến cáo các nước triển khai tiêm vắc-xin COVID-19. Trong đó, ưu tiên hoàn thành liều cơ bản đối ở nhóm từ 5 tuổi trở lên và bao phủ trên diện rộng để đạt miễn dịch cộng đồng.