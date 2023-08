Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

TPO - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

Ngày 31/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, công bố Quyết định số 23 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hạnh - Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/8.

Ngày 31/7, TPHCM tổ chức phiên khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tuyển 394 công chức làm việc ở sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức. Trong số các vị trí cần tuyển dụng, hơn 180 vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn luật, luật kinh tế, cử nhân luật… Ngoài ra, các thí sinh còn phải đáp ứng các tiêu chí về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, văn bản chứng chỉ theo quy định của bộ quản lý chuyên ngành. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thông tin, hội đồng thi đã ghi nhận 3.395 người đăng ký; trong đó, 3.358 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Năm nay, thí sinh không cần dự thi môn tin học. Ngoài phần thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, các thí sinh sẽ làm bài trắc nghiệm trên máy tính đối với hai môn kiến thức chung và ngoại ngữ.

Theo tin từ Bamboo Airways, hãng đã khai thác thành công chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội - Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) ngày 30/7. Hiện nay, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ Hà Nội đến Lệ Giang, với tần suất dự kiến 3 chuyến khứ hồi/tuần. Thời gian bay khoảng 2 giờ, rút ngắn đáng kể so với các hình thức di chuyển trước đây. Thông thường, hành khách mất từ 4-16 giờ nếu bay nối chuyến, hoặc 16 giờ nếu di chuyển bằng đường bộ từ Hà Nội, Việt Nam để đến với cổ trấn này. Hai chuyến bay khứ hồi đầu tiên mang số hiệu QH802 và QH801 khai thác bằng máy bay Airbus A320NEO kết nối sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tam Nghĩa (Lệ Giang, Trung Quốc).

Gần 17h chiều 31/7, khi đang thực hiện công tác kích hoạt định danh điện tử cho người dân ở khu phố Hưng Thọ, Công an phường Hưng Định (Thuận An, Bình Dương) nghe hô hoán có một phụ nữ gần 30 tuổi nhảy xuống sông Búng tự tử. Ngay sau đó, các cán bộ nhảy xuống sông, bơi ra cứu cô gái đang chìm dần. Người phụ nữ được các cán bộ đưa vào bờ an toàn rồi chuyển tới trạm y tế sơ cứu. Bước đầu cô gái khai do buồn chuyện gia đình nên nhảy sông tự tử. Công an phường Hưng Định đã liên hệ người thân tới đón nạn nhân về để chăm sóc.

Ngày 31/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, tăng gấp đôi so với số ca mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.840 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.331 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện cả nước đã tiêm hơn 2.665 triệu liều vắc-xin COVID-19. Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng COVID-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin COVID-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 3 liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công là cán bộ cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, gồm: Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, Trung tá Công an nhân dân; Liệt sĩ Lê Quang Thành, Thiếu tá Công an nhân dân; và Liệt sĩ Lê Ánh Sáng, Đại úy Công an nhân dân. (XEM CHI TIẾT)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay và ngày mai (1-2/8), các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 200mm. Thời tiết các tỉnh miền Bắc hôm nay mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Dự báo, ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác. Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. (XEM CHI TIẾT)