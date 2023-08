Bản tin 8H: Ban Tuyên giáo Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai về công tác cán bộ đối với Vụ Tổng hợp; Vụ Lý luận - Chính trị; Văn phòng Ban.

Ngày 2/8, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trao quyết định bổ nhiệm cho 3 đồng chí. Cụ thể, theo Quyết định số 2629 – QĐ/BTGTW ngày 2/8/2023, điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức Viện trưởng Viện Dư luận xã hội từ ngày 2/8/2023; theo Quyết định số 2635-QĐ/BTGTW ngày 2/8/2023, điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoa Xuân Quỳnh, Phó Chánh Văn phòng Ban, Thư ký đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, từ ngày 2/8/2023; theo Quyết định số 2638 – QĐ/BTGTW ngày 2/8/2023, điều động, bổ nhiệm đồng chí Đào Mai Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận – Chính trị giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, từ ngày 2/8/2023.

Ngày 2/8, mạng xã hội xôn xao về việc chủ một tài khoản tố cáo chủ nhà xe ở Phú Yên có hành động nhạy cảm với hành khách. Theo chị Nguyễn Thị L. (23 tuổi, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), khoảng 17h ngày 29/7, chị đi xe H.V xuất phát từ TP.HCM về Phú Yên, đón tại ngã tư Ga (quận 12). Khi lên xe, chị nằm ở hàng ghế A10. Khoảng 2h sáng, nhận thấy bị một cánh tay của người đàn ông bỏ lên ngực, chị L. thức giấc và la lên. Khi lấy đèn soi vào mặt kẻ sàm sỡ, chị L. nhận ra đó là chủ nhà xe H.V. Tuy nhiên, người này phủ nhận. Theo hình ảnh trích xuất camera, chủ nhà xe nằm ngược chiều, chân gần phía chị L. Đại diện chủ nhà xe cho biết ban đầu người đàn ông nằm giường khác nhưng vì khách nôn ói nên mới chuyển đến gần chỗ chị L. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Bộ GTVT vừa phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo đó, trong 36 trạm được phê duyệt có 6 trạm đã đưa vào khai thác, 3 trạm đang đầu tư và 27 trạm chưa xây dựng. Bộ giao các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lập danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ các đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Đối với hai trạm dừng nghỉ tại Km36+00 và Km96+100 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trước mắt điều chỉnh thành điểm dừng xe, việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Chiều 2/8, ông Lê Quang Thành, Chủ tịch UBND xã Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cho biết khoảng 8h10 ngày 2/8, anh Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ở thành phố Thanh Hóa) bị tai nạn khi điều khiển xe mô tô BKS 36B7-112.51 trên tuyến đường Kim Sơn, xã Hoằng Kim. Quá trình lưu thông, anh bất ngờ đâm vào cột điện đứng giữa tim đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân bày tỏ lo lắng trước việc hàng cột điện án ngữ giữa đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Thành giải thích đây là dự án tỉnh lộ 509 đi từ đường Kim Sơn đến khu công nghiệp trên địa bàn, chưa hoàn thiện và những cột điện có trước khi làm đường. Theo dự kiến, trong tuần này các đơn vị sẽ di dời cột điện đi nơi khác.

Ngày 2/8, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố sụt lún, sạt trượt tại khu vực thi công hồ thủy lợi Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà). Những ngày qua, khu vực hồ chứa trên xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt trượt. Qua kiểm tra, các vết nứt rộng có kích thước 30-50cm và lan ra phạm vi thiết kế đường tránh của dự án. Qua thống kê, có 9 hộ dân trong khu vực ảnh hưởng, trong đó hộ Nguyễn Văn Thắng bị sụt lún toàn bộ phần sân bê tông, nứt tường nhà và sạt lở mái taluy. Công trình hồ thủy lợi Đông Thanh là dự án trọng điểm của huyện Lâm Hà, có vốn đầu tư hơn 490 tỷ đồng, lòng hồ rộng hơn 25ha. Dự án đang được tạm dừng để tiếp tục thực hiện công tác quan trắc, khảo sát hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố sụt lún, sạt trượt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 2/8 đến đêm 3/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 120 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ 4/8, mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xu hướng giảm dần. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cần đề phòng ngập úng tại các khu đô thị do mưa cường độ lớn trong một thời gian ngắn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 2/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 26 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.909 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 10 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.345 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay nước đã đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.