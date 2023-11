Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, để xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công an tỉnh đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an T.Ư và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, đến nay Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều động, bố trí 590 cán bộ tại công an các xã, thị trấn trên toàn tỉnh. Để xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công an tỉnh đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Vẫn theo Công an tỉnh Vĩnh Long, từ khi triển khai Nghị quyết số 12 đến nay, công an tỉnh đã đưa 66 trường hợp đi đào tạo trình độ đại học, 19 trường hợp đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị, mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ, có 718 lượt cán bộ công an cấp xã tham dự. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Chôm - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian qua Ban lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, mục tiêu đến năm 2025 có 8 cán bộ trên một xã, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu cho lực lượng công an xã, thị trấn đã được quan tâm, tăng cường, đảm bảo điều kiện tốt nhất để lực lượng này an tâm công tác, hoạt động có hiệu quả. Hiện nay 100% công an xã, thị trấn có cơ sở làm việc tại trụ sở UBND xã, thị trấn và trụ sở riêng.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Vĩnh Long được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí xây dựng nhiều trụ sở công an xã, thị trấn, đồng thời cấp máy vi tính, bàn làm việc và nhiều trang thiết bị khác đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác. Đặc biệt, đã tiếp nhận và bàn giao các xe ô tô tải chuyên dụng, tạo điều kiện thuận lợi để công an xã, thị trấn thực thi nhiệm vụ, tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu cho lực lượng công an cấp xã, Đại tá Nguyễn Văn Mười Hai - Trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc đảm bảo các nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để công an cấp xã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục xây dựng các trụ sở công an cấp xã khi được UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng uỷ Công an T.Ư cho thấy, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật được kiềm chế và kéo giảm. Lực lượng công an xã đã kịp thời nắm bắt tình hình, quán triệt những chủ trương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định những tình hình phát sinh tại cơ sở, từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định, góp phần thực hiện tốt các yêu cầu cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng ủy Công an T.Ư, Chỉ thị 11 của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục điều động, tăng cường lực lượng công an chính quy về tại các xã, thị trấn theo lộ trình đảm bảo từ đây tới năm 2025 mỗi xã phải có ít nhất 8 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Cùng với đó, công an tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao về kỹ năng xử lý tình huống cũng như trong công tác tham mưu phối hợp giải quyết, đảm bảo tình hình an ninh trật tự cơ sở. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt, đảm bảo các điều kiện nơi làm việc cũng như là ăn nghỉ của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác trang bị các phương tiện cũng như các thiết bị về nghiệp vụ công nghệ thông tin, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…