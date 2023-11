Lời kể của nữ nhân viên ngân hàng bị tên cướp dí dao vào cổ khống chế

TPO - Nữ nhân viên ngân hàng Agribank cho biết, đang làm việc thì bất ngờ bị tên cướp dí dao vào cổ khống chế yêu cầu mở két. May mắn, mọi người xung quanh phát hiện hô hoán cướp nên đối tượng thả ra và bỏ chạy.

Ngày 15/11, Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng lạ mặt trong vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nghệ An (Agribank) chi nhánh Cửa Lò vào chiều 14/11.

“Sau vụ việc, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, trích xuất camera an ninh của ngân hàng và truy bắt đối tượng. Đêm qua cơ quan công an đang truy bắt đối tượng này và hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ”, ông Phạm Hữu Dũng - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An) nói.

Sáng 15/11, ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò mở cửa hoạt động giao dịch với khách hàng bình thường. Theo Giám đốc chi nhánh này, vụ cướp xảy ra vào chiều 14/11 đã không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Phía đơn vị cũng không bị ảnh hưởng, mất mát về tài sản cũng như người trong vụ việc.

Được biết, trong vụ cướp nói trên, chị Hoàng Thị Hằng (SN 1982, nhân viên ngân hàng) là người trực tiếp bị đối tượng lạ mặt khống chế để cướp tài sản. Chia sẻ với Tiền Phong, chị Hằng cho biết thời khắc xảy ra vụ việc rất nhanh chỉ trong vòng vài phút. Ban đầu chị Hằng có hoảng sợ vì bị đối tượng dí dao vào cổ khống chế. Tuy nhiên từng được tập huấn nghiệp vụ nên chị Hằng sau đó tự trấn an mình nên bình tĩnh hơn và cố kéo dài thời gian của đối tượng.

“Lúc đó tôi đang giao dịch với khách hàng trước quầy. Mọi người trong phòng cũng làm việc bình thường thì bất ngờ từ đằng sau tôi có một người đưa dao dí vào cổ rồi ghé sát nói nhỏ với tôi “mở két, mở két”. Nói 2 câu đó xong, tôi chưa định hình được thì đối tượng này lôi tôi ra. Tay phải họ cầm dao dí vào cổ tôi, tay trái với tay để mở cửa két. Do vướng người của tôi đối tượng không lấy được gì bên trong nên lôi cả ghế và tôi lùi ra sau.

Lúc đó mọi người xung quanh thấy nên hô cướp, rồi nhảy vào đóng cửa quầy lại. Một số người từ ngoài lao vào hô “bỏ dao ra”. Đối tượng hoảng nên thả tôi ra rồi nhảy lên bàn lao ra cửa chính bỏ chạy”, chị Hằng bình tĩnh kể lại và cho biết, khi vào đối tượng bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm nên không nhận dạng được.

Sau khi đối tượng bỏ chạy, một số nhân viên nam trong ngân hàng lao đuổi theo. Tuy nhiên đối tượng này cầm dao chống đối quyết liệt khiến việc truy bắt gặp khó khăn. Đối tượng lạ mặt này sau khi chạy ra con đường phía trước trụ sở ngân hàng đã leo lên chiếc xe máy dựng sẵn rồi phóng đi. Các nhân viên ngân hàng sau đó dùng xe truy đuổi nhưng không kịp.

Ông Phạm Hữu Dũng - Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò cho biết, thời điểm xảy ra vụ cướp, trong khu vực giao dịch này có khoảng 8 người. Sau khi đối tượng cướp trên bỏ chạy đã để lại một chiếc túi xách và 1 thùng xốp. Riêng con dao đối tượng cầm theo người khi bỏ chạy.

Như đã đưa tin, trước đó vào hơn 14h ngày 14/11, một đối tượng mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đi vào trụ sở ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An). Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao khống chế nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Lúc này những người xung quanh đã tri hô cướp nên đối tượng chưa thực hiện được việc cướp tài sản mà thả nữ nhân viên ra rồi nhảy qua bàn tháo chạy. Một số nhân viên nam đã đuổi theo truy bắt. Tuy nhiên đối tượng cầm dao chống trả rồi leo lên xe máy chạy thoát thân.