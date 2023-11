Bản tin Hình sự: Công an thông tin vụ người phụ nữ gần 60 tuổi thiêu chết ông chủ nhà nghỉ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/11: Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong; Cụ bà 73 tuổi ở TPHCM bị lừa hơn 88 tỷ đồng bằng giấy tờ giả; Công an thông tin vụ người phụ nữ gần 60 tuổi thiêu chết ông chủ nhà nghỉ...

Do ghen tuông, bà NTB ( 59 tuổi) đến nhà nghỉ do ông TNT (62 tuổi) làm chủ để nói chuyện và ở riêng mỗi người một phòng. Đến khoảng 2h, bà B sang phòng ông T gõ cửa. Nghĩ có khách đến kêu ở lại nên ông T đã mở cửa phòng. Lúc này, bà B bất ngờ đổ xăng vào người ông T, tưởng bị đổ nước nên không phản kháng, rồi bà đã châm lửa đốt ông, sau đó uống chai thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn. Sau đó, ông T được đưa đi cấp cứu và tử vong vào 9 giờ ngày 11-11, riêng bà B được gia đình phát hiện cũng được đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Công an Long An đang điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Theo điều tra, từ tháng 10/2020 - 11/2022, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức (TP HCM). Công an TP Thủ Đức đã tạm giữ ông P.C.T (39 tuổi, Tiền Giang). Ông T là tài xế điều khiển ô tô biển số TPHCM va chạm với 2 ô tô khác và tông 3 xe máy trong vụ việc. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đưa ông T về trụ sở lấy lời khai, kiểm tra ma túy và nồng độ cồn. Kết quả, ông T có nồng độ cồn trong máu.

Công an TPHCM đã bắt giữ Võ Thị Hà (45 tuổi) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Hà hứa giúp cụ bà H.T.H (73 tuổi, ngụ quận 3) thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất. Sau đó, bà Hà đưa tài liệu giả và hối thúc cụ H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị. Do tin tưởng, cụ H nhiều lần đưa cho bà Hà với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Đưa tiền xong, cụ H vẫn không nhận được giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất nên hỏi thăm thì bà Hà tìm cách tránh né, đưa ra lý do công việc không tiến triển. Cụ H yêu cầu bà Hà trả lại tiền vì không thực hiện đúng thỏa thuận nhưng người này không trả.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ chức vụ ông Tăng Gia Phong (57 tuổi) Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - người bị Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt hôm 8/11 vì có liên quan đến nơi từng công tác - Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex - liên quan hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Liên quan đến vụ 3 thi thể nam giới liên tiếp dạt vào sông, biển ở huyện Nghi Xuân trong ngày 11-12/11. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy thi thể của ba người không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Cơ quan điều tra đánh giá họ chết do đuối nước, nghi tự tử, không phải án mạng.