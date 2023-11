Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng giết vợ rồi giấu xác trong bao tải

TPO - TIN NÓNG ngày 11/11: Tai nạn giao thông khiến một nữ giáo viên tử vong ở Yên Bái; Đánh chết học viên cai nghiện chỉ vì không thể tiểu tiện; Tin mới vụ chồng giết vợ rồi giấu xác trong bao tải ...

Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám (SN 1987) về tội “Giết người”. Trước đó, người dân phát hiện tử thi chị Đặng Thị Hằng (SN 1988, vợ Tám) được bọc trong bao tải xác rắn và túi nilon, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối ở tầng 1 nhà Tám. Tám khai, trong lúc mâu thuẫn đã lấy quần của con gái quấn vòng quanh cổ vợ và dùng hai tay bóp, siết cổ chị Hằng cho đến khi chị này tử vong. Để thi thể không bốc mùi, Tám đi mua bao tải và túi nilon màu trắng rồi bọc xác vợ vào, giấu xuống dưới gầm giường trong phòng ngủ. Sau đó, Tám mang điện thoại của chị Hằng mang đi bán rồi mua vé máy bay bỏ trốn vào TP HCM.

Xảy ra va chạm với xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại, chị Đặng Thanh H (SN 1981, Phó hiệu trưởng trường TH và THCS xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, Yên Bái) bị ngã văng ra đường. Lúc này xe tải đang đi cùng chiều với chị H, do bất ngờ nên đã không phanh kịp, cán vào chị H. Hậu quả, chị H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong lúc đi bắt ốc, chị Nguyễn Thị Ng (SN1987) không may bị trượt chân xuống hố công trình thi công đường điện 110V dẫn tới đuối nước. Trưa cùng ngày, người thân không thấy chị N trở về nhà nên đi tìm. Nạn nhân sau đó được phát hiện ở hố nước sâu trên cánh đồng Bịp, xã Phù Lưu. “Nơi xảy ra vụ việc là hố nước do đơn vị thi công đường điện 110V đào lên song do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên trụ điện chưa lắp đặt”, lãnh đạo xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thông tin.

TAND Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Tạ Quang Hồng (29 tuổi) về tội "Giết người". Theo cáo trạng, khi đi cai nghiện Hồng được trung tâm cai nghiện chọn làm học viên giúp việc. Hồng khai do không kiềm chế được cảm xúc khi ông L.M.S (56 tuổi) không tự tiểu tiện được để phục vụ xét nghiệm chất ma túy nên Hồng đấm, đá nạn nhân, đồng thời dọn vệ sinh, tắm lại cho ông S. Tắm lần 2, ông S vẫn không tiểu tiện được mà tiếp tục đại tiện ra phòng tắm. Hồng tức giận, đấm vào ngực, dùng cùi chỏ thúc vào lưng nạn nhân. Tối cùng ngày, ông S không chịu tự cùm chân, không tiểu tiện được nên bị Hồng đánh lần thứ 3. Sau 3 trận đòn, nạn nhân tử vong do gãy nhiều xương sườn, xương ức, vỡ lá lách gây suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố đối với 14 đối tượng tổ chức điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe tại các điểm lực lượng CSGT đang làm việc, nhằm khiêu khích.

Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với VKSND tỉnh tiến hành khởi tố nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch huyện U Minh Thượng cùng hàng loạt cán bộ, nhân viên thuộc nhà thầu, đơn vị thi công, giám sát liên quan sai phạm tại dự án Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố 1 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại huyện này.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Quang Tuấn (cựu Chủ tịch UBND xã Mỹ Đình - nay là phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và Lê Văn Tiến (cựu Phó Chủ tịch xã Mỹ Đình) về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo điều tra, ông Tuấn và Tiến bị cáo buộc sử dụng sai 10.224 m2 đất sai quy định, gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng.

Đang ở nhà thì bà Lê Thị Bích Thủy (SN 1961) cùng con trai là Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và con gái Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1998) bất ngờ bị Nguyễn Q.T cùng vợ là Nguyễn T.H (cùng SN 1993) và một đối tượng nam giới khác tới chửi bới, dọa giết dẫn đến lời qua tiếng lại. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, các đối tượng đã lao vào hành hung bà Thủy, anh Trung. Thấy vậy, bà Lê Thị Sơn (SN 1965, Việt kiều Canada, em gái bà Thủy) vào can ngăn thì bị đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu khiến nữ Việt kiều ngã gục. Sau đó, các nạn nhân trên nhập viện trong tình trạng mất ý thức, đa chấn thương. Theo Công an huyện An Dương (Hải Phòng), qua xác minh ban đầu nguyên nhân vụ gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn có liên quan tới đất đai.