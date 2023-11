Bản tin Hình sự: Phó Chủ tịch xã bắn chết người vì tưởng là thú rừng

TPO - TIN NÓNG ngày 9/11: Giám đốc chiếm đoạt gần 60 tỷ của nhiều người rồi bỏ trốn sang châu Phi; Khởi tố hai đối tượng mang dao đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm; Phó Chủ tịch xã bắn chết người vì tưởng là thú rừng...

Ông Thào Mí Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng đã bị Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ. Trước đó, ông Pó rủ ông Lù Văn Hiệp, giáo viên tiểu học đi săn thú rừng. Hai người di chuyển bằng xe máy do ông Hiệp điều khiển. Khi đi, ông Thào Mí Pó mang theo 1 khẩu súng thể thao. Đến khoảng 22h cùng ngày, đi đến thôn Mỏ Phàng (xã Thượng Phùng), thấy có ánh sáng lập lòe trong bụi cây, ông Thào Mí Pó nghĩ có thú rừng nên đã bảo ông Hiệp dừng xe và bắn một phát súng về phía bụi cây. Phát súng của ông Thào Mí Pó bắn làm một người đàn ông tử vong.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Giám đốc Công ty cổ phần Phú Quyền Thế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, trong các năm 2006 - 2007, Quyền lợi dụng pháp nhân của Công ty vay tiền của 17 bị hại. Khi vay tiền, Quyền viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất từ 4 - 5% một tháng. Ban đầu, Quyền trả lãi theo thỏa thuận, nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn, với khoản dư nợ còn lại gần 60 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang Mozambique.

Do có mâu thuẫn với 2 thanh niên (không rõ tên tuổi, địa chỉ), Bùi Văn Tưởng (SN 2005) và Bùi Văn Mạnh (SN 2005) điều khiển 3 xe mô tô, cầm theo 3 con dao tự chế bằng kim loại, để tìm người giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm thanh niên trên đi tới khu vực trước cổng Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn thì bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Vụ Bản phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã khởi tố và bắt tạm giam Tưởng với Mạnh.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo shipper dùng kìm cộng lực phá khóa cửa một ngôi nhà trong ngõ trên địa bàn TP Hà Nội gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý, sự việc diễn ra vào ban ngày. Tuy nhiên, khu vực trên lại khá vắng vẻ và ít người qua lại. Trong khoảng thời gian khoảng 1 phút, nam thanh niên này đã phá được khóa cửa và vào bên trong.

Công an Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Cường (SN 1985) về tội danh “Buôn lậu”. Theo điều tra, Cường là chủ 6 cửa hàng bán linh phụ kiện điện thoại di động trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn, có dấu hiệu buôn lậu nên đã lập án đấu tranh. Cụ thể, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Cường đã sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) làm quen và đặt mua các linh, phụ kiện điện thoại với các chủ hàng người Trung Quốc. Khi có nhu cầu thì điện thoại, nhắn tin qua Zalo, Wechat để đặt hàng, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (SN 1968) để điều tra về các hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Quá trình điều tra xác định, ông Hoàng có hành vi làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2 mà không được sự đồng ý của bà Lê Ngọc Trúc - người đại diện pháp luật của công ty. Đáng chú ý, ông Hoàng sử dụng con dấu giả đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty, trị giá 120 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hoàng còn làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua tên ông.

Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (SN 1968) về tội buôn lậu. Theo điều tra, năm 2021, Công ty TNHH Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm Giám đốc đã ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Trong quá trình thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc – Nam, 2 công nhân một công ty ở Bình Định bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp dẫn đến tử vong.