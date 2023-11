Bản tin Hình sự: Tin mới vụ Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi tiền tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 7/11: Nghi phạm giết người sa lưới sau 5 giờ bỏ trốn; Bắt nữ chủ cửa hàng sim thẻ điện thoại lừa đảo trên 50 tỷ đồng; Diễn biến mới vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên....

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa bà Đặng Thùy Trang (ngụ Cần Thơ) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021). Theo nội dung vụ kiện, bà Đặng Thùy Trang đã nộp đơn kiện đòi hoa hậu Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. TAND quận Gò Vấp đã tuyên án sơ thẩm, qua đó bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần với số tiền là 14,9 triệu đồng của bà Trang đối với Thùy Tiên; đình chỉ yêu cầu của bà Trang về việc đòi Thùy Tiên bồi thường thiệt hại số tiền 932 triệu đồng. Tại phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (SN 1986) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do vỡ nợ nên Lưu huy động tiền của nhiều bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối về làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel. Theo đó, Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000 đồng/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2021 đến cuối tháng 10 năm 2023 Lưu đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Được Triệu Thành Long (biệt danh Mập, SN 1994, Chiết Giang, Trung Quốc) đặt vấn đề mua con gái trẻ Việt Nam với giá hàng trăm triệu đồng mỗi người, Nguyễn Thị Lài (SN 1995, Hậu Giang) đến nhà họ hàng dụ dỗ mua cháu N.T.K.O (SN 2011). Sau đó, Mập và một người đàn ông Trung Quốc khác nhập cảnh vào Việt Nam cùng Lài đến nhà cháu O để bàn bạc, thống nhất. Thấy O trẻ lại xinh đẹp, nên đối tượng Mập đồng ý mua với giá 130.900 Nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương khoảng 400 triệu đồng) để lấy làm vợ. Khi Mập chuyển tiền qua tài khoản, Lài đưa cho gia đình cháu O 150 triệu đồng và 1 cây vàng trị giá 60 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng Lài hưởng lợi. Khi nhóm đối tượng đưa cháu O đến TP Nam Ninh, Quảng Tây thì bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Trần Thiện Thi (SN 1959, Trưởng Văn phòng công chứng An Biên và cũng là công chứng viên) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo điều tra, ông Thi để nhân viên 2 lần tự ý ra ngoài nhận 2 hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn (2 hợp đồng này đều là chữ ký giả chủ đất) rồi mang về phòng công chứng để ông Thi ký xác nhận, gây thiệt hại cho chủ đất chính chủ hơn 10 tỷ đồng.

Công an Yên Bái vừa khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh (SN 2002) để điều tra về tội danh "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Theo điều tra, Ánh bị khởi tố với cáo buộc gửi đề thi THPT môn Toán qua Messenger để nhờ 3 người khác làm hộ, khiến đề thi bị lộ trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ Trương Đức Hơn (SN 1996, Bình Thuận) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hơn khai được một đối tượng thuê vận chuyển ma tuý từ Bình Thuận về Phú Yên. Thời điểm bị bắt, Hơn mang một túi xách màu đen bên trong có chứa 17 bịch ma tuý đá với tổng trọng lượng khoảng gần 1kg cùng một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) vừa bắt Cao Bá Khoa (SN 1998, Quảng Bình), nghi phạm giết người ở Thái Bình sau đó lên xe khách bỏ trốn. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc uống rượu, Khoa đã dùng dao nhọn đâm vào ngực anh Trương Đình T (SN 1981) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó đã bỏ trốn.