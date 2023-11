Bản tin Hình sự: Đánh chết anh trai vì mâu thuẫn chuyện cạo mủ nhầm vườn cao su

TPO - TIN NÓNG ngày 5/11: Nghi bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện ở Bình Dương; Bé trai 6 tuổi ở Đắk Nông tử vong vì bị cuốn vào gầm máy cày; Bí ẩn tung tích cô gái xăm hình đầu lâu tử vong ở cao ốc tại Đà Nẵng; Em đánh chết anh trai vì mâu thuẫn chuyện cạo mủ nhầm vườn cao su...

Công an Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra vụ án mạng xảy ra chiều 4/11. Trước đó, Lưu Đình Ba (38 tuổi) và anh ruột là Lưu Đình Bốn (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau do cạo mủ nhầm vườn cao su của nhau. Lúc này, Bốn lấy một cây tre đánh Ba nên Ba đánh lại khiến anh trai ngã gục xuống đất. Người thân phát hiện nhanh chóng vào can ngăn và đưa cả hai đi cấp cứu nhưng Bốn tử vong sau đó.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ và lấy lời khai của T.T.N.T (18 tuổi, Bến Tre). T khai, bản thân đang bị bệnh u nang buồng trứng, từng sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp. Do muốn có con và áp lực từ gia đình nên T đã nói dối người thân là đang mang thai và khoảng tháng 10/2023 sẽ sinh con. Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, T thấy có bộ đồng phục trắng của nhân viên y tế nên lấy mặc, giả làm y bác sĩ. Sau đó, đối tượng vào phòng sản phụ nói dối là bế bé gái đi chích ngừa rồi đưa ra khỏi bệnh viện, khi về tới nơi ở thì bị công an phát hiện.

Anh Đặng Văn Kh (24 tuổi, Đắk Nông) điều khiển máy cày để phay, kéo đất trên ruộng nhà thì cháu Đ.T.K, (6 tuổi, cháu ruột của anh Kh), khi đang nô đùa trên ruộng bị cuốn vào gầm giàn xới đang hoạt động. Khi anh Kh phát hiện và dừng máy, cháu K đã tử vong.

Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch tại tầng 4, tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián). Khám nghiệm hiện trường xác định, nạn nhân là nữ giới có đặc điểm nhận dạng giống như người nước ngoài; cao khoảng 1,5 đến 1,6m; mặc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ - trắng, quần đùi thun màu đen. Nạn nhân có tóc dài ngang vai, màu vàng; mu bàn chân phải có xăm dòng chữ "YOU’ RE MY PEACE OF MIND, I’M YOUR MADNESS", trên bắp chân phải có xăm hình đầu lâu và lưỡi hái. Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân có mang theo 1 chìa khóa (loại khóa cửa) có gắn thẻ màu xanh, trên thẻ có viết số 203.

Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận vì bỏ lọt tội phạm trong vụ “côn đồ” đánh người dân trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Đồng thời, Hội đồng giám đốc thẩm xác định, có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án này nên giao Viện KSND cấp cao tại TPHCM điều tra.

Công an quận Hà Đông (37 tuổi, Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Huy Hưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khi đến chung cư của bạn gái, Hưng phát hiện việc sở hở của bảo vệ, nên mượn ô tô Peugeot của bạn gái, rồi trộm hàng loạt xe đạp đắt tiền cho vào cốp mang đi.

CSGT tỉnh Thanh Hóa vừa lập biên bản xử phạt ông L.V.V (SN 1970) – người lái xe ôtô Toyota Camry mang BKS "ngũ quý 8". Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ông V sử dụng rượu bia khi lái xe, có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Được biết, với lỗi vi phạm này, ông V. đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.