Bản tin Hình sự: Nguyên nhân cô gái trẻ bị chồng đâm chết trong nhà nghỉ

TPO - TIN NÓNG ngày 3/11: Người phụ nữ bị chồng dùng dao đâm tử vong trong nhà nghỉ’; Loạt doanh nhân đình đám bị truy tố trong vụ đánh porker ở Vĩnh Phúc; Bắt hai vợ chồng lừa đảo ‘đuổi vong trừ tà’; Bị thách thức, người đàn ông đâm chết bạn nhậu;…

Trong lúc nhậu và hát karaoke xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau, Trần Văn Quý (SN 1987, trú thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) chạy về nhà cầm dao bầu tới, sau đó đâm anh N.V.Q. (trú cùng thôn) tử vong. Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối tượng Quý để điều tra về hành vi "Giết người".

Công an quận 11 (TPHCM) đã thông tin về clip có nội dung người đàn ông chạy xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh nhảy xuống kênh khi bị lực lượng CSGT xử phạt, đang lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Theo đó, do bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện vì chạy xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh, không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe, ông N.V.V. (57 tuổi, ngụ quận 11) xin bỏ qua không được nên đi xuống kênh Tân Hóa - Lò Gốm (quận Tân Phú) để né tránh việc xử lý. Tổ công tác cùng người dân đã dùng dây kéo ông V. lên bờ và đưa về trụ sở để động viên, ổn định tinh thần, lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và viết bản cam kết.

Ông T.V.T. (68 tuổi, quê Cần Thơ) đi xe đạp bán vé số dạo trên đường Liên ấp 1-2, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TPHCM), trong lúc đưa vé số cho người đàn ông xem để mua, ông T. bị vị khách này giật lấy 72 tờ vé rồi rồ ga bỏ chạy. Công an xã Vĩnh Lộc B đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh xác minh, làm rõ vụ việc.

Trần Minh Hùng (65 tuổi) nói với vợ là Nguyễn Thị Lý (48 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) có thể xem được vong hồn, hài cốt và trừ tà ma. Sau đó, Lý đã hù dọa một số người nhằm hóa giải trừ tà ma. Khi Hùng cùng Lý đến nhà bà S. (49 tuổi, ngụ KP Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân) để làm các nghi lễ trục vong, tìm hài cốt và nhận 200 triệu đồng (150 triệu đồng tiền công và 50 triệu đồng để mua đá phong thủy) thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cặp vợ chồng Lý và Hùng để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình ngủ trong nhà nghỉ, anh Lê Văn Toàn (SN 1994) và chị Quách Thị H (SN 2000, vợ anh Toàn) cùng trú tại xã Cương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xảy ra mâu thuẫn, chị H dùng con dao nhọn đâm vào bụng chồng. Sau đó anh Toàn giằng được dao và đâm vợ nhiều nhát, rồi tự đâm vào ngực mình. Hậu quả, chị H. tử vong, Toàn bị thương nặng. Công an huyện Lục Nam đang phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra theo quy định.

Các ông Thái Tấn Dũng, Đặng Đình Hậu, Nguyễn Công Đức, đều là những doanh nhân có tiếng cùng nhóm golfer tham gia đánh bạc theo hình thức porker trong khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc ở tỉnh Vĩnh Phúc. Khi họ đang say sưa sát phạt nhau thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang, thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, quy đổi ra số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa truy tố nhóm người này về tội "Đánh bạc". Riêng các bị can Trần Anh Linh (Giám đốc Công ty Trần Lê Gia); Trần Thị Ngọc Minh; Trần Thị Thanh Thủy; Phan Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thu Kiều, bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.