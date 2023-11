Bản tin Hình sự: Nữ nhân viên quán karaoke đâm chết đồng nghiệp vì bị xúc phạm

TPO - TIN NÓNG ngày 1/11: Chồng dùng điếu cày đánh chết vợ vì vợ không cho sử dụng điện thoại; Tuyên án vụ tranh chấp khối tài sản khủng giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy; Nữ nhân viên quán karaoke đâm chết đồng nghiệp vì bị xúc phạm...

TAND Long An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Chúc (29 tuổi, Đồng Tháp) mức án 8 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, Chúc và Nguyễn Thị Thanh Tâm (26 tuổi, Đồng Tháp) cùng vào làm nhân viên quán karaoke nhưng Tâm nhiều lần có lời nói đe dọa, xúc phạm đối với Chúc. Bực tức, Chúc nhắn tin hẹn gặp Tâm ở phòng nghỉ của nhân viên nói chuyện phải trái với nhau. Lúc này, Chúc chuẩn bị sẵn 2 con dao cất vào trong túi xách ở phòng nghỉ của nhân viên. Tan ca, Tâm lên phòng nghỉ gặp Chúc chưa được bao lâu thì hai bên lao vào ẩu đả. Nhóm nhân viên quản lý quán karaoke ngăn chặn, tách hai người ra đưa về phòng. Vẫn còn ấm ức, Tâm tiếp tục chửi Chúc nhiều lần. Chúc liền lấy con dao đi qua phòng đâm Tâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ, khống chế Lê Hồng Hải (31 tuổi, Quảng Ngãi). Trước đó, khi thấy chị T đi làm về khuya một mình nên bám theo. Khi đến dãy phòng trọ trước nhà chị T, Hải dừng xe bên ngoài để sẵn chìa khóa. Chờ chị T mất cảnh giác, Hải liền áp sát, dùng dao khống chế mặc cho chị T chống cự và la hét. Lấy được điện thoại, Hải mang về phòng trọ, sau đó nhờ bạn trọ chở đi đến tiệm mua bán điện thoại để mở mật khẩu với lý do say quá nên nhập sai mật khẩu bị khóa để che dấu hành vi phạm tội của mình.

TAND cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ cướp tiền ảo trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm, phạt 2 bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) cùng mức án tù chung thân. Y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) 17 năm tù.

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt giữ Triệu Chòi Suẩn (SN 1979) về hành vi giết người. Trước đó, do bực tức vì việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên Suẩn kéo vợ ra sau nhà, dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) đánh gây thương tích vào vùng đầu và mặt chị L khiến chị L bị thương tích rồi tử vong sau đó.

Công an Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Trúc My (SN 1998, Phú Yên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, My dụ dỗ bố chồng là ông Hoàng Xã L (SN 1966) rằng mình đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nên nhờ vay vốn giúp để mình làm ăn kiếm lời và sẽ trả lại đầy đủ. Kết quả, cả chồng, bố chồng và nhiều người khác bị lừa mất gần 17 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tiến hành tuyên án vụ “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, về nguồn gốc tài sản, Hội đồng xét xử cho rằng chỉ có căn cứ xác định nguyên đơn gửi 2 khoản tiền 47 tỷ đồng và 700.000 USD cho bị đơn. Số tiền còn lại nguyên đơn trình bày đưa tiền mặt cho bị đơn để mua tài sản nhưng bị đơn không thừa nhận nên không có căn cứ xác định.

Công an Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giữ hình Quách Đình Trọng, người điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ trong vụ tai nạn thảm khốc tại tại Km 70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào rạng sáng 31/10. Theo đó, Trọng điều khiển xe ô tô lưu thông thì bỗng đâm vào đuôi một xe sơ-mi rơ-moóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội rồi sau đó tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại. Hậu quả, xe ô tô khách hư hỏng nặng; 5 người tử vong và 10 người bị thương (trong đó ông Trọng bị thương ở chân).