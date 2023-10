Bản tin Hình sự: Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, lăng mạ CSGT

TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, lăng mạ CSGT; Mạo nhận cán bộ cảng hàng không lừa gần 3 tỷ đồng ‘chạy việc’; Bắt giam giám đốc công ty bảo hiểm tại Cao Bằng; Công an truy tìm chủ đường dây vỡ hụi gần 20 tỷ đồng;...

Phát hiện ô tô tải BKS 23C-073.36, kéo theo rơ moóc do Lương Văn Duy (SN 1990, quê Tuyên Quang) điều khiển trên quốc lộ 2, có dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác Trạm CSGT Vĩnh Tuy (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Duy không chấp hành mà lái xe bỏ chạy. Cảnh sát sử dụng ô tô chuyên dụng truy đuổi, yêu cầu Duy quay xe lại Trạm CSGT Vĩnh Tuy để làm việc. Quá trình kiểm tra, phát hiện Duy vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, vi phạm trọng tải xe. Sau đó người này không chấp hành mà còn lăng mạ CSGT. Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đã tạm giữ hình sự Duy về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Mặc dù không có khả năng xin vào làm việc tại cảng hàng không, trường chuyên… thế nhưng Nguyễn Vũ Hà (40 tuổi, trú tại Hà Nội) tự nhận mình đang làm việc tại Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam đã nhận khoảng 3 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu 'chạy việc' rồi chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Là chủ đường dây huê hụi có tên Vân Mây, vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996) và Nguyễn Đức Thành Long (SN 1994, trú tại khu phố 8, phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ rời khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định truy tìm vợ chồng Vân và Long để điều tra, làm rõ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Được biết, những ngày qua, Công an TP Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của 91 người có tham gia huê hụi do vợ chồng này tổ chức với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thị Minh Hiền (SN 1973) - Giám đốc công ty này về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại một công ty bảo hiểm. Theo đó, Hiền lợi dụng các quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm để kê khai các hợp đồng bảo hiểm do cán bộ công ty trực tiếp khai thác thành các bảo hiểm do đại lý của đơn vị này bán rồi làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng, tiền hỗ trợ, ký nhận tiền khống cho các đại lý gây thiệt hại hơn 1,8 tỉ đồng.

Nhóm 8 thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 14 đến 15 tuổi nhà ở TP Thủ Đức (TPHCM), mang theo dao, kiếm tự chế đến phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An) để quyết chiến với nhóm ở Bình Dương. Khi đang chờ nhóm đối phương thì cảnh sát kịp thời phát hiện, đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc. Công an TP Dĩ An đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vi Văn Ba (SN 1968, trú tại xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi buôn bán động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tang vật thu giữ gồm 5 cá thể rắn nghi là rắn hổ chúa. Qua đấu tranh, Ba thừa nhận 2 trong số 5 cá thể rắn trên là rắn hổ chúa mua về với mục đích bán kiếm lời. Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ba về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.