Bản tin Hình sự: Cự cãi với người yêu đồng tính, cô gái bị đâm tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 27/10: Tìm bị hại trong vụ làm giả hợp đồng, chiếm đoạt 7 lô đất ở An Giang; Bắt giữ hai cặp vợ chồng hoạt động cho vay lãi nặng ở Hòa Bình; Cự cãi với người yêu đồng tính, cô gái bị đâm tử vong...

Nghe tiếng cự cãi, sau đó là tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng trọ của 2 cô gái, người dân vội chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 cô gái tên L (20 tuổi) nằm dưới nền đất, trên người có vết thương. Trong phòng thời điểm này, cô gái tên Linh (19 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) hoảng hốt, dù được đưa đi cấp cứu nhưng L đã không qua khỏi. Bước đầu, Linh khai mình và nạn nhân L có quan hệ đồng tính và thuê trọ ở chung hơn 1 tháng nay. Sau khi nhậu về, L đòi đi qua nhà bạn để ngủ nhưng Linh không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ việc trên. Công an Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an An Giang đang điều tra, xác minh làm rõ vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Châu Phú (An Giang), liên quan đến Lê Hoàng Vũ (SN 1985, trú tại khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Sáng 27/10, sau gần nửa tháng xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Trần Văn Tám 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 năm 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng." Tổng hợp hình phạt chung, ông Tám phải chịu là 5 năm 6 tháng tù giam - mức án này cao hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát nêu trong phần luận tội.

Cơ quan điều tra khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Tổng công ty Vinafood 2) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Công an Hòa Bình vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn một tỉ đồng. Theo điều tra, nhóm đối tượng chung tiền vốn để cho vay lãi nặng dưới hình thức là các hợp đồng “giả cách, trá hình” như: Cầm cố, thế chấp tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô, xe máy...) hoặc chuyển nhượng mua bán tài sản với lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Nếu người vay không trả lãi và gốc đúng hẹn thì sẽ bị các đối tượng khủng bố qua điện thoại, chửi bới, đe dọa. Với thủ đoạn đó, từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng này đã cho khoảng 30 người vay với số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Công an Hòa Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong (Hoà Bình). Theo điều tra, Bình đã chỉ đạo "người có trách nhiệm" tạo lập các tài liệu giả trong hồ sơ thi công các dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 900 triệu đồng.

Công an Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tâm (60 tuổi) về hành vi tổ chức đánh bạc; Phan Công Hải (53 tuổi), Phạm Lâm Hữu Phước (53 tuổi), Ngô Bá Quý (50 tuổi) và Hoàng Doãn Nguyên (44 tuổi) về hành vi đánh bạc. Các điều tra viên xác định, tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trong tháng 9 vừa qua lên đến 100 tỷ đồng.