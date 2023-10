Nhóm giang hồ nhí từ TPHCM xuống Bình Dương định 'lấy số' thì ‘đụng’ công an

TPO - Nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 14 đến 15 tuổi, mang theo dao, kiếm tự chế hẹn nhau quyết chiến. Cảnh sát đã kịp thời phát hiện, đưa nhóm đối tượng về trụ sở làm việc.

Ngày 29/10, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23h ngày 28/10, lực lượng Công an thành phố Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hoà, CLB Phòng chống tội phạm tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi tổ tuần tra đi đến tuyến đường Thống Nhất thuộc khu phố Tân Hoà (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An) thì phát hiện nhóm 8 thiếu niên đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ nhiều dao, kiếm tự chế các loại nên đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận mới từ 14 - 15 tuổi, nhà ở thành phố Thủ Đức (TPHCM), đang trên đường đến thành phố Dĩ An (Bình Dương) thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Theo lời khai của các đối tượng, trước đó nhóm ở TPHCM hẹn quyết chiến với nhóm ở Bình Dương để thể hiện bản lĩnh. Khi cả hai nhóm thống nhất địa điểm tại phường Đông Hòa (thành phố Dĩ An), nhóm TPHCM đến trước để chờ đối phương thì gặp công an.

Công an thành phố Dĩ An đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.