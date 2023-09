Công an Bình Thuận truy nã đại ca giang hồ Minh 'cháy'

TPO - Sau khi ra tù, Minh “cháy” tập hợp đàn em thực hiện nhiều hành vi lấn chiếm đất đai.

Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Thượng tá Trương Văn Đo, vừa ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Minh (tức Minh "cháy" (48 tuổi, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), hiện đang cư trú ở tổ tự quản số 2, xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 8/9, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình ra quyết định khởi tố bị can về tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bắc Bình xác định, Minh "cháy" đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 30/8/2023.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh có đặc điểm nhận dạng: Cắt tóc đầu đinh, cao khoảng 1,63m, da ngăm đen, sống mũi tẹt, lông mày rậm, mắt một mí, dái tai vuông chúc.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Đối tượng Minh “cháy” nổi tiếng là một tay giang hồ ở địa phương, có tiền án về tội hủy hoại tài sản. Theo đó, ngày 22/6/2020, Minh “cháy” thuê một nhóm người chặt phá hơn 2.000 cây bạch đàn của một người dân ở xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Sau khi bị truy tố, xét xử, chấp hành xong án phạt tù, Minh "cháy" tiếp tục cùng đàn em thực hiện nhiều hành vi lấn chiếm đất đai.