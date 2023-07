Bản tin Hình sự: Chân dung 'hot girl' bị công an truy nã toàn quốc

TPO - TIN NÓNG ngày 14/7: Cuồng ghen giết vợ hờ, lĩnh 18 năm tù; Đuổi theo tên cướp giật, người đàn ông bị kéo ngã nhào; Chân dung 'hot girl' bị công an truy nã toàn quốc...

Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1992, trú khu phố 9, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trước đó, do mâu thuẫn gia đình, Linh Giang cùng với một số thành viên trong gia đình có hành vi đánh người mợ của mình là bà B.T.T.T. Kết quả giám định cho thấy bà T.T bị thương tích 15%. Sau đó, công an đã khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng đều là người thân của Linh Giang. Tuy nhiên, Linh Giang có thái độ không hợp tác và trốn tránh cơ quan chức năng.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Tuyến (33 tuổi) 18 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Tuyến và chị Nguyễn Thị Ngọc T (32 tuổi) sống chung như vợ chồng và có với nhau 2 người con. Tuy nhiên, Tuyến nghi ngờ chị T có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, tuyến phát hiện người đàn ông chạy xe máy chở chị T nên dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Công an TP Đà Lạt vừa khởi tố Trần Quang Công (39 tuổi, chủ thầu xây dựng ở TP Đà Lạt) để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động. Theo điều tra, ông Công là chủ thầu của một công trình xây dựng nhà ở trên đường Ngô Thì Sỹ (phường 4, TP Đà Lạt), nơi xảy ra vụ sập bờ ta luy khiến ông Ngô Văn Giang (48 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị đất vùi lấp, tử vong.

Công an huyện Tân Trụ (Long An) vừa mời về trụ sở 23 thanh thiếu niên, có độ tuổi từ 13 đến dưới 18, đồng thời tạm giữ 12 mô tô các loại vì chạy xe nẹt pô, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang trên đường nông thôn của huyện. Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính một trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và 12 trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông.

Ông L.Q.T (46 tuổi, Thanh Hóa) đang ngồi nói chuyện với nhiều người khác ở bên trong nhà xưởng thì có hai thanh niên đi xe máy bất ngờ dừng trước cửa, người ngồi sau thò tay vào giật điện thoại trị giá hơn 40 triệu đồng trên tay ông T rồi tăng ga bỏ chạy. Ông T theo quán tính giằng lại và bị kẻ gian kéo đi khoảng 5m trên đường. Sau đó, ông T bị ngã nhào xuống đường làm trầy xước một số bộ phận trên cơ thể. Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang điều tra vụ việc.

Liên quan đến “vụ án chuyến bay giải cứu”, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Đào Minh Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasun) cho biết, ngoài quát tháo đại diện doanh nghiệp đến xin cấp phép chuyến bay, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký một Thứ trưởng Bộ Y tế còn chụp ảnh giấy tờ đã có chữ ký của Thứ trưởng để yêu cầu doanh nghiệp chi tiền thì mới có dấu.