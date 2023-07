Vụ sập đất đè chết công nhân ở Đà Lạt: Khởi tố chủ thầu xây dựng

TPO - Chủ thầu xây dựng một công trình nhà ở trên đường Ngô Thì Sỹ vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, do để sập ta luy đè chết một công nhân.

Công an TP Đà Lạt vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Công (39 tuổi, chủ thầu xây dựng ở TP Đà Lạt) để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động.

Ông Công là chủ thầu của một công trình xây dựng nhà ở trên đường Ngô Thì Sỹ (phường 4, TP Đà Lạt), nơi xảy ra vụ sập bờ ta luy khiến ông Ngô Văn Giang (48 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) bị đất vùi lấp, tử vong.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 9/3, khi một nhóm thợ dọn dẹp mặt bằng để xây dựng móng nhà cho gia đình ông N.H.T trên đường Ngô Thì Sỹ thì xảy ra tai nạn.

Bờ ta luy bằng đất cao khoảng 3m, rộng 5m cạnh khu vực chuẩn bị xây nhà bất ngờ đổ sập khiến lượng lớn đất đá vùi lấp lên người ông Ngô Văn G. (quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt).

Nhóm thợ liền sử dụng máy múc cào đất để tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên đến khi tìm thấy thì ông G. đã tử vong.

Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra,

Sau khi tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định chủ thầu xây dựng công trình này đã vi phạm quy định về an toàn lao động. Công an TP Đà Lạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Trần Quang Công.