Bản tin Hình sự: Phát hiện dàn chân dài 'thác loạn' ma túy trong nhà hàng

TPO - TIN NÓNG ngày 13/7: Cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội khai đã chuyển hết 2,6 triệu USD cho điều tra viên; Bắt nhân viên tham ô hơn 1,5 tỷ đồng tiền bán hàng; Phát hiện dàn chân dài 'thác loạn' ma túy trong nhà hàng...

Kiểm tra nhà hàng Night Club (Night Club (số 33-35 Bàu Trảng 3, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Công an TP Đà Nẵng phát hiện phòng của nhà hàng đang mở karaoke với hàng chục khách và nữ nhân viên đang “bay, lắc”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy cùng hàng chục bình khí để bơm "bóng cười". Kết quả test nhanh 76 người có mặt tại nhà hàng cho thấy, có 50 người dương tính với chất ma túy, bao gồm nhiều “chân dài”, trong đó có 5 nữ nhân viên của Night Club.

Mở rộng điều tra vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D (địa chỉ số 10B Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng có hành vi cò mồi, móc nối, nhận tiền từ các chủ xe để hối lộ cho các lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-05D nhằm hợp thức hồ sơ cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo trái quy định pháp luật.

Tại phiên sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “Môi giới hối lộ”, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) khai khi vụ án bị điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky tìm đến ông và nhờ "tư vấn" để không bị xử lý hình sự. Khai về mối quan hệ này, ông Tuấn nói "Tôi coi Hằng như em gái, khi Hằng đề nghị thì tôi nói để tôi liên hệ...Số tiền Hằng chuyển bao nhiêu (2,6 triệu USD – PV) tôi chuyển hết cho Hưng".

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Huy Phước (40 tuổi) về tội “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, Phước được Công ty TNHH Tuyền Thủy giao khai thác thị trường, vận chuyển hàng hóa đi bán và thu tiền công nợ nộp về công ty. Tuy nhiên, Phước đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng tiền bán hàng.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi), Giám đốc Cty CP xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập gây sạt lở đất; Dương Viết Phong (41 tuổi), người giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân trong vụ sập ta luy gây hậu quả nghiêm trọng ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế) cho biết, đối với khoản tiền hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng từ đại diện các doanh nghiệp. Sau khi nhận, bị cáo sử dụng vào rất nhiều việc như mua đất, cho chú họ ở Thái Bình vay. Tuy nhiên, khi VKS hỏi chú họ vay tiền tên gì thì bị cáo Kiên trả lời mình không nhớ tên, chỉ biết chú này tên Đông là chú rể bên đằng nhà vợ.

Công an TPHCM đang tạm giữ Quách Ngọc Giao (55 tuổi) cùng nhiều người khác để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán tân dược giả. Theo điều tra, để làm thuốc giả, nhóm của Giao mua nguyên liệu thuốc từ các công ty dược hoặc thuốc hết hạn sử dụng trên thị trường rồi thay đổi bao bì, tem nhãn thuốc thành thuốc có nguồn gốc nước ngoài sản xuất để bán ra thị trường với giá cao.

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An SN 2005 – 2008 để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy liên tỉnh. Theo điều tra, lợi dụng sơ hở đêm khuya, ổ nhóm này sẽ đột nhập vào nhà dân trộm xe máy rồi tháo biển số đưa đi khắp các tỉnh thành trên cả nước để tiêu thụ.