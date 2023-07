Bản tin Hình sự: Nghi bị ném 'bom xăng' vào nhà vì nhắc nhở người tiểu bậy

TPO - TIN NÓNG ngày 10/7: Nghi bị ném "bom xăng" vào nhà vì nhắc nhở người tiểu bậy; 7 đối tượng bị khởi tố trong đường dây mua bán USD giả; Tay chơi xe sang Phan Công Khanh bị công an tạm giữ; Nhóm thanh niên mang dao bầu, phóng lợn vô cớ đâm người đi đường...

Rạng sáng ngày 10/7, nhà bà Trần Thị L. (trú phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã bị đối tượng lạ 2 lần ném bom xăng vào sân, trúng tấm bạt che, gây cháy. Vụ việc được người nhà phát hiện kịp thời và dập lửa. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh, các miếng vải tẩm xăng và mái che bằng bao tải bị cháy rụi, cây cối cũng bị cháy héo. Gia đình cho biết, tối hôm trước, con trai bà L. thấy có một thanh niên đứng tiểu bậy trước nhà nên nhắc nhở và bị đe dọa đốt nhà.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Phan Công Khanh (biệt danh Khanh Super, 29 tuổi, tạm trú Quận 7) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Trước đó, Khanh được biết đến với biệt danh “vua bóng chuyền phủi”, vì chấn thương, Khanh giải nghệ. Sau thời gian ngắn, Khanh nổi lên là tay chơi và cũng là người mua, bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam.

Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đêm 7 rạng sáng 8/7, Nguyễn Duy Thiện (SN 2007, trú Yên Khánh, Ninh Bình) cầm đầu 11 đối tượng đi 6 xe máy, mang theo dao bầu, tuýp sắt, dao phóng cùng vỏ chai bia đến TP Ninh Bình. Nhóm này đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau do có mâu thuẫn. Trên đường đi, các đối tượng dùng dao phóng đâm xuyên qua cánh tay trái một người đi xe máy; chém, ném vỏ chai bia vào xe của một người dân trên đường.

Vụ án “chuyến bay giải cứu” dự kiến diễn ra vào sáng 11/7 tới đây và kéo dài trong 30 ngày. Hồ sơ vụ án cho thấy, 54 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử với 5 tội danh là “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hiện có 105 luật sư tham gia bào chữa.

Ngày 10/7, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 7 bị can trong vụ mua bán USD giả về các tội danh “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả” và “Tàng trữ tiền giả”. Trước đó, Công an TP Hà Nội phát hiện Đinh Xuân Tiến (SN 1982 trú tại TP Hà Nội) có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD, qua kiểm đếm tổng số tiền lên tới 102.300 USD giả. Tiến khai nhận, số USD giả trên được mua của 1 người ở TP. HCM với mục đích bán lại để hưởng lợi.

Trong thời gian từ tháng 5 - 12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương và vợ là Huỳnh Thị Mai Dung cùng Phạm Duy Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương chỉ đạo sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS liên tục mua, bán tạo ra "cung cầu" giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường. Đồng thời chỉ đạo chuyên viên phân tích thường xuyên đưa các thông tin tích cực về mã APS, API, IDJ trên các hội, nhóm Zalo để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua. Sau đó các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính hơn 157 tỷ đồng.