Bản tin Hình sự: Tin mới về vụ đồn nhảm 46 người đàn ông quan hệ với người phụ nữ nhiễm HIV

TPO - TIN NÓNG ngày 8/7: Nữ công nhân tử vong trên đường đi làm sau va chạm với xe tải; Tạm giam người phụ nữ lừa đảo hơn 6 tỷ đồng bằng hình thức chơi 'phường'; Tin mới về vụ đồn nhảm 46 người đàn ông quan hệ với người phụ nữ nhiễm HIV...

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa triệu tập Phạm Văn T (ở TP Hải Dương) và 3 đối tượng khác để làm rõ hành vi tung tin giả "46 người đàn ông quan hệ với một phụ nữ HIV" gây hoang mang dư luận địa phương. Trước đó, một số hội nhóm trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, với nội dung “huyện Tứ Kỳ 46 nhà tan nát vì ngủ với 1 em HIV", "toang rồi 46 anh Tứ Kỳ ơi". Theo Công an huyện Tứ Kỳ, những thông tin lan truyền trên mạng nêu trên đã gây xôn xao dư luận, gây hoang mang trong nhân dân.

Do mâu thuẫn với nhà xe Nguyễn Văn về việc tranh chấp khai thác vận tải hành khách, L.Đ.T (SN 1990) cùng một người tên L và một người không xác định tên tuổi, địa chỉ, đi ô tô ra chặn xe khách của nhà xe này để nói chuyện. Sau đó, nhóm người lấy đá để đập và ném lên xe ôtô khách, gây vỡ các tấm kính của xe. Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang điều tra vụ việc.

Công an Bắc Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Châm (SN 1956) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Châm tổ chức 11 dây “phường”. Mỗi dây có từ 17 đến 25 người tham gia. Mỗi suất “phường” phải đóng số tiền từ 2 triệu đến 5 triệu/người/tháng. Sau khi thu tiền, Châm chỉ sử dụng một phần nhỏ để chi trả cho người chơi, số còn lại Châm đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Châm đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 6 tỷ đồng của hơn 60 người.

Lời qua tiếng lại với hàng xóm vì lùi xe tải vào nhà nhưng vướng lò thịt quay của hàng xóm tên Trần Văn Đoàn, anh Vũ Quang Tú (SN1976) ở Văn Giang (Hưng Yên) bị Đoàn đấm liên tục vào mặt, đầu. Thậm chí, khi anh Tú bị ngã áp mặt xuống đường bê tông nhựa, Đoàn vẫn liên tục đấm vào mặt, đầu anh. Nhiều người xông vào can ngăn giữ tay Đoàn nhưng người này liên tiếp đá, đạp vào đầu, bụng anh Tú. Sau đó, anh Tú bất tỉnh và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Theo bệnh viện, anh Tú bị chấn động não, chấn thương bụng kín, xung huyết 1/3 dưới thực quản, dịch dạ dày trong, thân vị xung huyết, hang vị viêm trợt xung huyết mạn tính nặng.

Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã tạm giữ Nguyễn Văn Tươi (SN 1976, Kiên Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tươi bị bắt gặp trộm xe đạp điện và điện thoại ở một nhà dân nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy. Trên đường đi, Tươi tiếp tục lẻn vào nhà dân rồi lấy trộm chiếc xe đạp điện rồi mang bán được 700 nghìn đồng. Tươi cũng khai nhận trước đó đã lấy trộm 1 chiếc xe đạp điện.

Bất ngờ ập vào quán bar trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1), công an TP HCM phát hiện hàng chục người đang vui chơi cũng tìm cách bỏ ra ngoài nhưng được yêu cầu không được rời khỏi chỗ ngồi. Lực lượng chức năng đưa 101 người (62 nam, 39 nữ) có mặt tại quán bar về trụ sở để làm việc, kiểm tra ma túy và phát hiện 4 trường hợp dương tính với ma túy (3 nam, 1 nữ). Trong đó, 2 người là nhân viên của quán, 2 người còn lại là khách.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang điều tra vụ va chạm giữa xe máy do chị Đ.T.G (27 tuổi, công nhân) điều khiển với xe tải BKS 92C - 216.06 (chưa rõ danh tính tài xế) tại đường Nguyễn Văn Trỗi. Hậu quả, chị G tử vong, một người khác bị thương.