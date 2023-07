Bản tin Hình sự: Người đàn ông phát hiện bộ hài cốt trong nhà em trai

TPO - TIN NÓNG ngày 6/7: Mất 2 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo để 'chạy án' con trai thoát tử hình; Khởi tố, bắt giam nguyên chủ tịch phường ở Cao Bằng; 'Chốt chặn' hơn 1 tấn ma túy tuồn vào Việt Nam; Phát hiện bộ hài cốt trong nhà em trai...

Cùng công an viên đến nhà em trai tên Thạo để hoàn tất thủ tục đất đai liên quan đến hai anh em, ông Nguyễn Phúc Thuần (50 tuổi) bàng hoàng phát hiện bộ xương người còn đầy đủ các bộ phận ở khu vực nhà vệ sinh. Được biết, trước đó người dân nhiều lần liên lạc với anh Thạo nhưng không có kết quả trong khi đó căn nhà của anh Thạo luôn đóng cửa, xung quanh cỏ mọc um tùm. Công an tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu giám định ADN bộ hài cốt để xác định danh tính.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Khắc Quốc (45 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, bà Võ Th.H (70 tuổi) nghe tin con trai mình là Bùi Văn M bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, bà H đã liên hệ với Quốc để nhờ người này “chạy án” cho con trai từ mức án tử hình xuống còn 10 đến 12 năm tù giam. Tuy nhiên, sau khi bà H đưa cho Quốc 2 tỷ đồng thì đối tượng đã ôm tiền mang đi tiêu xài cá nhân.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã di lý Phạm Văn Linh (59 tuổi, bác sĩ, nguyên Trưởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm y tế TP Phan Thiết) từ TP HCM về TP Phan Thiết để phục vụ công tác điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, ông Linh đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo và bác sỹ chuyên khoa của Trung tâm y tế TP Phan Thiết để làm 24 giấy khám sức khỏe giả.

Công an TP Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Văn Hiệp (SN 1975), nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Tổng cục Hải quan, tình hình tội phạm ma tuý có chiều hướng gia tăng đột biến. Trong nửa đầu năm, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 140 vụ/148 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép. Tang vật thu giữ hơn 1.142 kg và 13.666 viên ma túy các loại.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đức Phương (SN 1974) và Trịnh Hoàng Huy (SN 1973), lần lượt là Giám đốc và nhân viên bộ phận tuyển sinh Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố Trần Phương Linh (SN 1992), Hoàng Thế Huy (SN 1986), Lê Thiện Long (SN 1997) và Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, Thái Bình) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong căn hộ hạng sang trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội).