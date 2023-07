Bản tin Hình sự: Tin mới vụ người đàn ông bị sát hại rồi bỏ thi thể vào thùng nhựa

TPO - TIN NÓNG ngày 3/7: Chủ nợ bị giết, chôn xác phi tang ở Bình Phước; Sát hại bạn gái ở nhà nghỉ, rồi tự tử bất thành; Hỗn chiến kinh hoàng giữa thực khách và nhân viên quán ốc ở TPHCM; Tin mới vụ người đàn ông bị sát hại rồi bỏ thi thể vào thùng nhựa...

Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích". Theo điều tra, Nguyễn Văn Hai (SN 1987) bắt gặp Cù Văn Ngọc (SN 1988) ở tiệm game và nhớ ra chuyện Ngọc thiếu tiền cha mình nên kêu Ngọc Trả. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Nghe tin anh bị đánh, 3 em của Ngọc cũng như 3 em của Hai chạy đến với nhiều hung khí rồi xông vào hỗn chiến. Hậu quả, 7 người bị thương.

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) về nhà lấy khẩu súng rồi quay lại bắn vào nhóm người cự cãi với mình, làm một người bị thương rồi bỏ trốn. Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa bắt giữ Tuấn đề điều tra về vụ việc.

Thấy anh Nguyễn Văn Thu (33 tuổi) đến nhà đòi nợ, ông Lê Đức Đông (51 tuổi) nói anh Thu ngồi chờ vì có người đang trên đường mang tiền đến trả nợ. Sau đó, lợi dụng lúc anh Thu mất cảnh giác, đối tượng này đã cầm búa đánh liên tiếp vào đầu chủ nợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Đông bỏ thi thể nạn nhân vào thùng nhựa dùng để chứa nước rồi chờ đêm xuống, chở đến khu đất trống, cách nhà gần 1km rồi đào hố chôn. Công an Bình Phước đã bắt giữ Đông để điều tra về vụ án mạng.

Chỉ trong 1 ngày, ngoài vụ sạt lở ta luy kinh hoàng ở hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, còn xảy ra hàng chục vụ sạt lở, ngập lụt khác, như sự cảnh báo cho việc phá vỡ quy hoạch đô thị, buông lỏng quản lý xây dựng nhà cửa… Công an TP Đà Lạt vừa khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những sai phạm trong vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng này.

Hẹn gặp bạn gái SN 2004 ở nhà nghỉ tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), Nguyễn Văn Thường (33 tuổi, Hải Phòng) nhẫn tâm dùng dao sát hại bạn gái trong lúc cả hai cãi vã.Thấy nạn nhân bất động, Thường dùng dao tự tử nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an quận 5 (TPHCM) đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại quán ốc trên địa bàn, làm nhiều người hoảng sợ. Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội thể hiện, nhiều người mặc áo đỏ (nhân viên của quán ốc) xảy ra xô xát, ẩu đả với nhóm thực khách. Hai bên dùng ly, chén, bàn ghế, tay chân để đánh nhau. Thậm chí, một nam nhân viên của quán ốc cầm mã tấu đe dọa một người đàn ông khi thấy người này dùng ly ném về phía đồng nghiệp.

Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc đã bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “giang hồ nông trường Phú Quốc” do Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ “Công”, SN 1987 ) cầm đầu. Được biết, Vũ “Công” là đối tượng cầm đầu băng nhóm, cùng hàng chục "đàn em" có nhiều tiền án, tiền sự, manh động, liều lĩnh. Bản thân Vũ “Công” có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.