Bản tin Hình sự: Hai ngư phủ chỉ đạo đồng nghiệp sát hại, phi tang xác lái ghe xuống biển

TPO - TIN NÓNG ngày 30/6: Xử lý 12 vụ, 85 đối tượng hoạt động theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ; Giám đốc công ty chuyển phát đánh tráo hàng hóa đắt tiền 'quá cảnh' Nội Bài; Hai ngư phủ chỉ đạo đồng nghiệp sát hại rồi quăng xác lái ghe xuống biển...

TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên án tử hình đối với Lê Văn Điền (37 tuổi) và Nguyễn Hoài Nhớ (25 tuổi) về tội Giết người, Cướp tài sản. Theo cáo trạng, ghe đánh cá do tài công (lái tàu, ghe) Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) chở 9 ngư phủ (Dương Thanh Tươi, Phạm Văn Sơn và 7 bị cáo) ra khơi đánh cá. Quá trình hoạt động, các ngư phủ cho rằng bị anh Tuấn mắng chửi, bắt làm việc nhiều rồi khi nhóm Điền tổ chức ăn nhậu thì anh Tuấn chửi, không cho uống. Do bức xúc, Điền và Nhớ đã chỉ đạo cả nhóm lấy dao liên tục đâm, chém khiến anh Tuấn tử vong, quăng thi thể nạn nhân xuống biển. Khi về lại bờ, cả nhóm lấy tài sản trên ghe bán rồi chia nhau và rời đi.

Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” liên quan đến vụ bị cáo tố “chạy án” 2,7 tỉ đồng tại Quảng Bình. Trước đó, tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo Phan Sinh Thành (SN 1982) có đơn tố cáo ông Nguyễn Đức Thuận đã nhận tổng cộng 2,7 tỉ đồng từ vợ bị cáo để đưa cho những người có thẩm quyền giải quyết vụ án, với mong muốn làm đúng pháp luật (bị cáo tin là mình không có tội - PV). Đơn tố cáo cũng chỉ đích danh kiểm sát viên phụ trách vụ án là ông L.Đ.T đã nhận từ ông Thuận 880 triệu đồng.

Công an Bình Dương đã mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.B.D (quê Bình Dương) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội liên quan đến vụ nổ súng làm nhiều người thương vong ở tỉnh Đắk Lắk.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Hòa (1992) - Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB và Nguyễn Đức Dũng (SN 1991) để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, công an phát hiện Dũng và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1997) điều khiển ô tô đi từ kho NCTS Sân bay Quốc tế Nội Bài, vận chuyển hàng hóa đến nơi khác. Hòa và Dũng khai đã tự ý mở cửa thùng xe tải bằng cách tháo vít cửa để không làm hư hỏng hiện trạng kẹp chì hải quan nhằm lấy hàng hóa trên xe (đồ điện tử, điện thoại, máy tính bảng, thực phẩm chức năng… đắt tiền). Sau đó các đối tượng đánh tráo bằng các mặt hàng khác như nước giặt, nước tẩy rửa rẻ tiền, đã được đóng gói giống như các pallet trên xe.

Liên quan đến vụ việc nhiều người dân tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 31/5/2023, đã có tổng cộng 6.060 đơn khiếu nại liên quan đến hợp đồng bảo hiểm được các cơ quan chức năng tiếp nhận. Trong số này, Manulife đã hoàn thành giải quyết 3.553 hợp đồng và đã hoàn trả số tiền lớn là hơn 800 tỷ đồng. Hiện tại, Manulife đang tiếp tục giải quyết 2.507 hợp đồng còn lại có khiếu nại từ khách hàng.

Bộ Công an đã xử lý 12 vụ vi phạm liên quan đến Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và xử lý 85 đối tượng có hoạt động và sinh hoạt theo giáo phái này. Được biết, trước thực trạng các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tuyên truyền, phát triển các hội nhóm gây phức tạp đến an ninh trật tự, Bộ Công an đã trao đổi với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản thông báo khẳng định Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Liên quan đến việc buổi offline có chủ đề "Việt Nam GCV 314.159$ Event" nhằm thảo luận về giá trị của Pi và tuyên bố rằng 1 đồng Pi có giá trị tương đương 7 tỷ đồng diễn ra tại Bắc Ninh, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra về đồng tiền này. Ông cũng nhấn mạnh rằng, đây là một vấn đề rất quan trọng đối với các hoạt động tài chính trên không gian mạng, và hiện nay chúng vẫn chưa được quản lý đầy đủ.