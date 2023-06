Bản tin Hình sự: Nam thanh niên nghiện game và phim khiêu dâm mang đao gây án mạng

TPO - TIN NÓNG ngày 27/6: Khởi tố vụ án, tạm giữ ba cán bộ công an bắn chết dê của dân rồi cho vào cốp xe; Bênh con gái, cụ ông 83 tuổi cầm búa đập chàng rể tử vong; ‘Ông trùm’ người Nga điều hành đường dây tín dụng đen, lãi suất 2.555%/năm; Nam thanh niên nghiện game và phim khiêu dâm mang đao đi chém chết người...

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Trước đó, Kiệt cầm theo một cây đao dài gần 1m đi ra khỏi nhà. Khi đi khoảng 20m, Kiệt thấy có người đàn ông đậu xe máy đang chuẩn bị đem rau cải ra chợ bán. Lúc này, Kiệt dùng đao chém nhiều nhát vào người đàn ông bán rau cải, khiến người này tử vong. Được biết, Kiệt không có việc làm, suốt ngày quanh quẩn tại nhà, có dấu hiệu nghiện game và phim khiêu dâm.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng. Trước đó, trưa ngày 26/6, ba cán bộ công an trên đi xe ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố các vụ án hình sự về tội "buôn lậu" để điều tra dấu hiệu hành vi mua bán trái phép xe tạm nhập - tái xuất của nước ngoài. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe ô tô mang biển kiểm soát nước Lào có dấu hiệu mua bán xe tạm nhập - tái xuất của nước ngoài không đúng quy định.

Thấy con gái bị chồng đánh, ông Nguyễn Văn Khĩ (83 tuổi) xông vào can ngăn rồi xảy ra xô xát với chàng rể là Nguyễn Văn Đầy (SN 1969). Thấy cái búa nằm bên cạnh, ông Khĩ đã cầm lên và đập liên tiếp vào đầu, cổ con rể làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Khĩ đã đến cơ quan công an tự thú. Công an huyện Châu Thành (Long An) đã tạm giữ ông Khĩ để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng từ 13 đến 15 tuổi mang hung khí đi lang thang tìm người chặn đánh để cướp tiền. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh người đi đường để lấy tiền tiêu xài.

Công an TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam ông Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty nhưng thực chất để hoạt động "tín dụng đen". Được biết, đường dây của Maksim Zubkov cho vay tiền thông qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn với lãi suất 2.555%/năm.