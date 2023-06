Bản tin Hình sự: Nguyên nhân người đàn ông bị đâm chết khi đang uống rượu

TPO - TIN NÓNG ngày 25/6: Nam thanh niên tử vong bất thường trên đường cạnh chiếc xe máy; Nguyên nhân người đàn ông bị đâm chết khi đang uống rượu; Vận động viên 18 tuổi tử vong khi tham gia hội bơi truyền thống...

Xảy ra xô xát trong lúc uống rượu, Nguyễn Văn Âu (SN 1974) dùng dao đâm anh Nguyễn Văn T (SN 1975) tử vong rồi đến công an đầu thú. Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) đang điều tra, làm rõ vụ 2 xe máy của nhân viên bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả bị đốt cháy rụi khi các nhân viên bảo vệ rừng để lại phương tiện để đi tuần tra.

Công an TP Tân An (Long An) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khá (SN 1995), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1985) và Nguyễn Thanh Đạt (SN 1995) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ba tên trộm đã bẻ khóa, đột nhập vào nhà kho chứa hàng rồi lấy đi 12 thùng sữa các loại mang đi bán.

Đồn biên phòng Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi vừa triệt phá một tụ điểm chuyên tổ chức mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Lý Sơn do Đặng Quang Phụng (26 tuổi) tổ chức. Theo người dân, Phụng là đối tượng cộm cán trong hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở địa phương, y thường xuyên tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy tại nhà ở, đồng thời sẵn sàng vận chuyển ma túy đi giao ở các địa điểm khác khi có yêu cầu.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Cty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam (Cty Nông sản sạch Việt Nam) do ông Trần Trọng Khanh (tên gọi khác Lê Văn Lưỡng) làm Tổng giám đốc. Trước đó, công ty này từng hợp đồng đầu tư bao tiêu gừng với nhiều nông dân Tây Nguyên nhưng sau đó “lặn mất tăm” khiến nông dân điêu đứng.

Phát hiện anh L.T.T (18 tuổi) nằm bất động bên đường cạnh chiếc xe máy, người dân đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Tiến hành trích xuất camera, công an cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời đang mưa khá lớn. Có 2 ánh đèn xe chạy qua khu vực xảy ra tai nạn. Nạn nhân bị té ngã, va trúng trụ biển báo giao thông. Công an tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong khi tổ chức hội bơi truyền thống vượt sông Bạch Đằng (Quảng Ninh), một vận động viên sinh năm 2005 bị nước cuốn mất tích. Sau gần 5 tiếng tìm kiếm, thi thể của vận động viên đã được tìm thấy.