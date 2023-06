Bản tin Hình sự: Đâm chết bà con vì nhỏ tuổi mà 'hỗn'

TPO - TIN NÓNG ngày 22/6: Bị đánh đập, cướp tài sản vì chụp ảnh người nhận hàng ‘không xin phép’; Lăng mạ nữ lao công, bị phạt 2,5 triệu đồng; Phát hiện loại ma tuý pha như nước trà ở Bình Phước; Đâm chết bà con vì nhỏ tuổi mà 'hỗn'...

TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Khắc Hùng (SN 1974) tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Hùng bực tức việc anh Trần Văn Xịn mặc dù là bà con xa, nhỏ tuổi hơn nhưng lại hay kiếm chuyện, chửi thề với mình nên mang dao đi tìm anh Xịn. Trong lúc giằng co, Hùng đã đâm một nhát vào ngực trái anh Xịn. Khi nghe tin anh Xịn tử vong, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ án Vũ Hoàng Oanh tức Oanh “Hà” (65 tuổi, Hải Phòng, chị gái của Dung “Hà” - trùm giang hồ đất cảng một thời) và đồng phạm mua bán trái phép chất ma tuý, cơ quan điều tra đã khởi tố 37 bị can.

Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã bắt giữ Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2002, ở xã Định Hải) vì có hành vi chửi bới, đánh đập, đe dọa rạch mặt và lấy đi 18 triệu đồng của người giao hàng vì lý do người này chụp ảnh chưa xin phép. Được biết, ngay sau khi lấy được tiền, Nguyệt nhanh chóng xuống biển Sầm Sơn để lẩn trốn, nhưng bị lực lượng Công an huyện Yên Định bắt giữ.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa xử phạt bà T.T.N (33 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc). Trước đó, bà N yêu cầu chị N.T.H (nhân viên vệ sinh môi trường) bưng thùng rác đi đổ, nhưng chị không thể thực hiện vì cái thùng quá lớn thì bà N chửi bới, mạt sát chị H, gia đình và miệt thị nghề nghiệp mà chị H đang làm.

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã đã khởi tố Nguyễn Chí Thanh (SN 1940) về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai". Theo điều tra, trước đây ông Thanh thuê một khu đất công ích của xã để làm nông nghiệp, nhưng sau đó lại tự ý “phân lô, bán nền” cho nhiều người.

Giám định một mẫu trà pha với nước, Công an Bình Phước phát hiện có chứa chất ma túy, khi uống vào sẽ gây ảo giác, từ người bình thường trở thành “con nghiện”. Được biết, dân chơi ma túy gọi đây là “nước vui”. Người sử dụng chỉ việc pha gói trà thảo mộc này với nước suối và sử dụng như các loại nước giải khát nên rất dễ được các đối tượng tội phạm lợi dụng để trà trộn, giao dịch trên thị trường.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Anh Tuấn (46 tuổi, trú TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Tuấn tự giới thiệu mình làm công tác đặc biệt trong lực lượng công an, hứa chạy án cho người đang chấp hành án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy ra ngoài, không phải chấp hành án trong trại giam, để chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của gia đình người phạm tội.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy nã đặc biệt đối với bị can Hà Duy Phương (SN 1981, có hộ khẩu thường trú ở số 45 Nguyễn Đức Thuận, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá). Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phương là đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Ngân hàng PVCombank Thanh Hóa. Hiện đối tượng đã trốn khỏi nơi ở từ ngày 4/12/2019; bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Phương đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.