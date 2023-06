Bản tin Hình sự: Hai chị em thương vong vì cãi vã chuyện ly hôn

TPO - TIN NÓNG ngày 21/6: Vừa sử dụng ma túy, hai đối tượng dùng gậy tấn công cảnh sát khi bị dừng xe; Phát hiện 'vườn' cần sa và súng đạn trong nhà của hai thanh niên ở TPHCM; Hai chị em thương vong vì cãi vã chuyện ly hôn...

Thấy em gái bị chồng là L.H.V (38 tuổi, TP Cần Thơ) đâm bị thương do xô xát chuyện ly hôn, chị N.T.T (39 tuổi) lao vào can ngăn thì bị V đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Sau vài giờ gây án, V được người dân phát hiện khi đang lẩn trốn với thương tích ở bụng. Công an Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an Thanh Hóa phát hiện khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở TP Thanh Hóa. Theo công an, những người hoạt động tôn giáo trái phép nêu trên thường tiếp cận với nạn nhân ở các quán cà phê, công viên cây xanh, hoặc núp bóng dưới hình thức tổ chức hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp.

Phát hiện Nguyễn Văn Kiêu (SN 1976) và Phan Văn Khoản (SN 1977) di chuyển trên xe máy không đội mũ bảo hiểm nên CSGT ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, tài xế bất tuân, lái xe máy lao thẳng vào cảnh sát rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ công tác nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông trên đường thuộc địa phận xã Đông Sơn (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) nên tới hiện trường xác minh, làm rõ. Khi tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ tai nạn, bất ngờ hai đối tượng trung niên điều khiển xe máy đi ngược chiều đường tới cầm gậy gỗ tấn công cảnh sát. Tại cơ quan công an, Khoản khai, cả hai vừa mua ma túy tổng hợp sử dụng, gói nilon trong túi để sử dụng sau.

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái Nguyên Thảo (37 tuổi, Giám đốc Công ty CP Xây dựng 24.3 Quảng Nam) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Thảo đặt làm giả 3 con dấu để đóng lên 2 tài liệu photo (gồm Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng giả và Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật xe chuyên dụng giả), và giả chữ ký của công chứng viên để công chứng 2 tài liệu đưa vào hồ sơ dự thầu.

Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa xử phạt bà P.T.T (32 tuổi) 5 triệu đồng. Trước đó, bà T xem trên Facebook clip ghi lại hình ảnh chính quyền một địa phương ở Tây Nguyên đang làm việc với một số người liên quan vấn đề đền bù đất đai và tài sản trên đất. Sau đó, bà T chia sẻ 2 bài viết có 2 đoạn clip lên facebook cá nhân, kèm theo các tiêu đề có nội dung do mình liên tưởng, bịa đặt về nguyên nhân dẫn đến vụ việc một số đối tượng manh động dùng súng tấn công trụ sở xã tại tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6.

Kiểm tra căn nhà của Huỳnh Thanh Phú (20 tuổi, quê Bình Thuận) và Trần Đức Anh Năng (29 tuổi, TP HCM), Công an TP HCM phát hiện trong ngăn tủ bếp có một túi đeo chéo chứa một cây súng ngắn và 23 viên đạn vỏ bằng đồng, đầu chì. Ngoài ra, trên phòng tầng 2 có Năng đang ở tại đây và có 30 cây cần sa. Qua đấu tranh, Phú khai cây súng mua trên mạng xã hội của một người không rõ lai lịch với giá là 1,1 triệu đồng, còn Năng khai mua hạt giống cần sa trên mạng với giá 4,5 triệu đồng để về trồng.

Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa tạm giam Thiều Thanh Long (SN 1995, Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tượng Long đưa ra thông tin gian dối, cam kết khôi phục được tin nhắn bị xóa trên zalo, facebook và yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau đó, đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.